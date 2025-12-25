Menu
Malème Niani : deux jeunes arrêtés pour atteinte à la religion lors d’un concert de rap


Rédigé le Dimanche 28 Décembre 2025 à 12:29 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Cette semaine, la gendarmerie de Koupentoum a interpellé deux jeunes rappeurs pour « atteinte à la religion » après qu’ils ont simulé la prière pendant leur prestation sur scène. L’incident s’est produit en fin de soirée devant plusieurs centaines de spectateurs venus assister au concert.


Selon des témoins, les deux artistes, âgés d’une vingtaine d’années, ont intégré des gestes de prière dans leur rap, ce qui a été perçu comme une provocation religieuse par certains spectateurs et la sécurité de l’événement. La gendarmerie est alors intervenue pour arrêter les jeunes et les conduire à la brigade de Koupentoum.
 
Les autorités locales justifient l’arrestation en affirmant que simuler un acte religieux dans un cadre de divertissement constitue une atteinte à la religion et peut provoquer des tensions. Cependant, l’affaire a suscité un débat sur les réseaux sociaux, certains internautes estimant qu’il s’agissait d’une performance artistique et non d’une attaque contre la religion.
Au moment de la rédaction, il n’est pas précisé si les jeunes seront poursuivis ou relâchés après un rappel à l’ordre.


L’affaire relance le débat sur la liberté d’expression artistique et le respect des sensibilités religieuses dans les événements culturels.


Lat Soukabé Fall

