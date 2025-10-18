Menu
Affrontements entre jeunes et forces de l’ordre à Keur Mbaye Fall autour d’un terrain de football


Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 15:07 | Lu 50 fois


Des heurts ont éclaté à Keur Mbaye Fall entre jeunes et forces de l’ordre après un différend lié à un terrain de football que son propriétaire privé souhaite transformer en immeuble.


Des affrontements ont éclaté ce mardi 21 octobre à Keur Mbaye Fall entre des jeunes et les forces de l’ordre. À l’origine des tensions, un espace servant de terrain de football pour les jeunes du quartier. Cet emplacement, situé à proximité de la gare du TER à Toll Diaz, appartient à un particulier qui prévoit d’y ériger un immeuble, selon une source sur place.

Les habitants s’opposent fermement à ce projet, estimant que ce terrain constitue leur principal lieu de loisirs.

Au moment où ces informations nous parviennent, la zone est encore sous l’effet des tirs de gaz lacrymogènes, et plusieurs jeunes ont été interpellés, rapporte notre source.

Jointe par téléphone, Marième Sy, responsable politique du parti Pastef à Mbao, a réclamé la libération des jeunes arrêtés et appelé au retour au calme.

