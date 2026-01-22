Madagascar surpris par des pluies et vents exceptionnels

Selon les services météorologiques malgaches, Ewetse a généré des pluies diluviennes accompagnées de rafales atteignant 105 km/h. Désormais dissipé, le cyclone a laissé derrière lui des précipitations exceptionnelles dans une zone habituellement marquée par la sécheresse chronique.



« Pour une région sèche comme l’Androy, enregistrer près de 100 millimètres de pluie en 24 heures augmente fortement les risques d’inondation et de dégradation des infrastructures, qui ne sont pas conçues pour ce type d’événement », explique Lovndrainy Andremanasaola, prévisionniste météorologique.



Si cet épisode météorologique suscite des inquiétudes, il est aussi perçu, paradoxalement, comme une opportunité pour certaines communautés rurales. Plus d’un million d’habitants, vivant principalement de l’agriculture et de l’élevage, ont été directement exposés aux intempéries.



« Dans une zone aussi aride, le passage d’un cyclone peut parfois être considéré comme une bénédiction, car il apporte de l’eau essentielle aux cultures », souligne Haja Andriamitantsoa, directeur opérationnel du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC).



Toutefois, les autorités appellent à la prudence. Des dispositifs de prépositionnement ont été mis en place afin de répondre rapidement à toute dégradation de la situation et éviter un effet de surprise en cas de nouveaux épisodes violents.



La survenue du cyclone Ewetse dans une région peu habituée à ce type de phénomène rappelle la vulnérabilité climatique de Madagascar. Selon la Banque mondiale, le pays subit en moyenne trois à quatre phénomènes climatiques extrêmes par an, et près de 25 % de la population vit dans des zones exposées.



Alors que la saison cyclonique se poursuit jusqu’au mois d’avril, cet événement constitue un avertissement sérieux pour les autorités et les populations, appelées à renforcer la prévention face à des risques climatiques de plus en plus imprévisibles.

