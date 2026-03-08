Tribunal : un boucher poursuivi pour une dette de plus de 12 millions FCFA liée à des achats de bétail

Une affaire d’abus de confiance a été examinée hier devant le Tribunal des flagrants délits. Un boucher opérant dans un marché de la capitale est poursuivi pour avoir acquis plusieurs bœufs à crédit auprès d’éleveurs sans honorer ses engagements, laissant derrière lui des dettes estimées à plus de 12 millions de FCFA.

Selon les éléments évoqués à l’audience, le commerçant entretenait depuis plusieurs années des relations de confiance avec différents éleveurs. Habitué à revendre la viande à d’autres détaillants, il réglait généralement ses transactions sans difficulté. Toutefois, lors de la dernière série d’achats, il aurait proposé des prix largement supérieurs à la valeur habituelle des bœufs, ce qui a convaincu les vendeurs de lui remettre les animaux à crédit.

Après avoir récupéré le bétail, le prévenu ne serait plus réapparu, laissant les vendeurs sans paiement. À la barre, plusieurs plaignants ont détaillé les montants qu’ils réclament, portant l’ensemble des créances à plus de 12 millions de FCFA.

Devant le tribunal, le mis en cause n’a pas nié l’existence de ces dettes. Il a expliqué ses difficultés par un vol dont il aurait été victime ainsi que par des paiements non reçus de la part de ses propres clients. Il a également reconnu avoir évité les éleveurs, affirmant qu’il éprouvait de la gêne face à son incapacité à rembourser.

Le procureur a rappelé que le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires et a requis six mois de prison ferme pour abus de confiance.

De son côté, la défense a présenté le commerçant comme un professionnel sérieux confronté à des difficultés financières. Son avocat a plaidé pour une solution lui permettant de poursuivre son activité afin de rembourser les créanciers, en soulignant l’importance des périodes de Korité et de Tabaski pour le commerce du bétail.

Le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré. La décision est attendue le 16 mars.