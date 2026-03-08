Décès de l’ancien international sénégalais Lamine Mboup



Le football sénégalais est en deuil après le décès de l’ancien international Lamine Mboup, survenu dans la nuit du lundi au mardi 10 mars. Sa disparition a provoqué une vive émotion au sein de la famille sportive nationale.

Ancien joueur très attaché au club de la Jeanne d’Arc de Dakar, Lamine Mboup a marqué le football sénégalais par son engagement et son implication dans le développement de cette discipline.

Il était également le fils de Mamadou Issa Mboup, surnommé « Guitemberg », une figure bien connue du football au Sénégal.

La levée du corps est prévue ce mardi à 14 heures à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, anciennement appelé CTO.

La disparition de Lamine Mboup laisse un profond souvenir dans le monde du sport et auprès de ceux qui ont connu son engagement pour la promotion du football sénégalais.