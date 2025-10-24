Madagascar: l'ex-président Andry Rajoelina perd sa nationalité malgache

Andry Rajoelina perd sa nationalité malgache conformément au code de nationalité de Madagascar en vigueur depuis 1960. Au titre 3 relatif à la « perte et à la déchéance de la nationalité malgache », l’article 42 du texte prévoit qu’un malgache qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd sa nationalité malgache.



C’est à sa demande que l’ancien président de la République avait acquis la nationalité française par naturalisation en 2014, selon un décret signé par le Premier ministre français de l’époque, Manuel Valls. Mais il avait dissimulé sa double-nationalité pendant près de dix ans avant que celle-ci ne soit révélée en juin 2023, quelques mois avant l’élection présidentielle.



Andry Rajoelina avait alors expliqué avoir demandé la nationalité française pour faciliter l’installation de ses enfants en France afin qu’ils y poursuivent leurs études. « Mais ce bout de papier n’enlève en rien le sang qui coule en moi », s’était-il défendu.

