Rédigé le Vendredi 9 Janvier 2026 à 09:44



Macron nostalgique: "Il y a 15 ans, on était une puissance bancaire en Afrique... tout le monde a vendu"

Le Président français a exprimé ses regrets sur le recul français en Afrique dans son discours aux ambassadeurs du 8 janvier. Il appelle à ramener des entreprises françaises "qui ont faim", en excluant celles qui "ne se comportent pas bien" ou manquent d’appétit.

Mais ce vœu de retour en force semble difficile à réaliser face à la vague d’émancipation africaine et au rejet croissant de l’influence française.

Quelques exemples récents:

Dans le secteur bancaire, Société générale a vendu des filiales, et d'autres banques (Crédit Agricole, BNP Paribas) ont quitté définitivement ou cédé presque la quasi-totalité de leurs représentations africaines.

Au Niger, Orano a perdu le contrôle opérationnel de ses mines d'uranium nationalisées en 2024.

Mali, Burkina Faso, Niger:

Expulsion des troupes françaises (2022-2023), fin des accords militaires, et création de l’Alliance des États du Sahel (AES) pour une souveraineté renforcée.

Algérie:

Adoption en décembre 2025 d’une loi criminalisant la colonisation française  (1830-1962) comme "crime d’État", exigeant excuses officielles, réparations et restitution d’archives – un camouflet symbolique majeur pour Paris.

Tchad:

Retrait complet des forces françaises en janvier 2025, avec rétrocession des dernières bases militaires.

Sénégal:

Le Président Bassirou Diomaye Faye, élu en 2024, obtient la fermeture des bases militaires et la renégociation des partenariats pour une souveraineté accrue.

◾ En outre, la nouvelle constitution malienne de 2023 retire au français son statut de langue officielle pour en faire une simple langue de travail.
Sputnik




