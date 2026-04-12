MBour : piégé par son propre fils, une mère condamnée pour introduction de téléphone en prison

Sur le plan judiciaire, la loi est claire : l’introduction d’objets prohibés en milieu carcéral constitue un délit, peu importe les circonstances émotionnelles. La mère a donc été reconnue coupable, malgré le caractère manifestement manipulatoire de la situation.



Mais au-delà de la décision de justice, cette affaire choque profondément l’opinion. Elle met en lumière une fracture inquiétante des valeurs familiales, dans une société sénégalaise historiquement fondée sur le respect et la protection des parents.



Plus grave encore, elle soulève la question de la sécurité dans les prisons, où les téléphones portables continuent de circuler, facilitant parfois la poursuite d’activités illégales depuis l’intérieur.



Une affaire qui laisse un goût amer : celui d’un lien familial brisé par la délinquance.

Selon les éléments de l’enquête, le détenu aurait soigneusement manipulé sa mère, profitant du lien affectif et de la confiance absolue qu’elle lui accordait. Sans mesurer les conséquences de son acte, la femme s’est exécutée lors d’une visite, avant d’être interpellée par les agents pénitentiaires.