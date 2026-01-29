Ligue 1 (13e journée) : Casa Sports tenu en échec par l’AS Pikine et manque le fauteuil de leader

Le Casa Sports de Ziguinchor a laissé passer l’opportunité de s’installer en tête du championnat après avoir concédé le match nul (1-1) face à l’AS Pikine, ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor, en match comptant pour la 13e journée de Ligue 1.

Les Ziguinchorois ont ouvert le score grâce à Ansumana Samura, auteur d’un penalty à la 71e minute. L’AS Pikine est parvenue à revenir au score en fin de rencontre par l’intermédiaire de Mor Talla Fall à la 84e minute.

À l’issue de cette rencontre, le Casa Sports conserve la troisième place du classement, à deux longueurs du leader AJEL. L’AS Pikine, de son côté, occupe désormais la quatrième position avec 20 points.

La 13e journée a également souri à Génération Foot et à l’Union sportive de Ouakam, toutes deux victorieuses. Les académiciens de Déni Biram Ndao se sont largement imposés (3-0) face à HLM, tandis que l’USO a dominé la Linguère sur le même score.

Avec ces résultats, Génération Foot totalise 17 points et se classe huitième, alors que l’US Ouakam, avec 15 points, occupe la neuvième place.

Les rencontres Dakar Sacré-Cœur contre Jaraaf et AS Mbour face à Teungueth FC se sont, quant à elles, soldées par des matchs nuls et vierges.

La veille, l’AJEL de Rufisque avait pris les commandes du championnat en s’imposant (1-0) contre l’Union sportive de Gorée. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Ibra Lo dès la 4e minute. Troisièmes avant cette journée, les Rufisquois signent ainsi un succès important, infligeant aux Insulaires leur deuxième défaite dans ce duel du haut de tableau.

La 13e journée de Ligue 1 se poursuivra lundi avec les rencontres opposant Wally Daan à Guédiawaye FC et SONACOS à l’AS Cambérène.

Résultats déjà enregistrés :

AJEL – Gorée (1-0)

AS Pikine – Casa Sports (1-1)

Dakar Sacré-Cœur – Jaraaf (0-0)

US Ouakam – Linguère (3-0)

Génération Foot – HLM (3-0)

Stade de Mbour – Teungueth FC (0-0)

Programme à venir :

Lundi : Wally Daan – Guédiawaye FC, SONACOS – AS Cambérène

