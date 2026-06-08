Lutte : la Fédération sanctionne Reug Reug après une controverse liée à la préparation de son combat

La Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a pris des mesures disciplinaires à l’encontre du lutteur Reug Reug après la diffusion d’images ayant suscité de nombreuses réactions autour de la préparation de son combat disputé le 7 juin 2026.

Dans un communiqué, l’instance indique avoir examiné les faits ainsi que les réactions enregistrées auprès du public, des amateurs de lutte, d’organisations de défense des animaux et de plusieurs acteurs de la société civile.

La Fédération précise avoir pris en compte la reconnaissance des faits par le lutteur ainsi que les excuses qu’il a présentées aux personnes affectées par cette situation. Elle a également exprimé ses regrets concernant cet incident et présenté ses excuses à ses partenaires ainsi qu’au public.

Rappelant les principes qui encadrent la pratique de la lutte sénégalaise, la FSL a souligné son attachement aux valeurs de respect, de responsabilité, de discipline et d’exemplarité. Elle estime que tout comportement susceptible de porter atteinte à l’image de la discipline ne peut être accepté.

À l’issue de la procédure menée par les instances compétentes, la Fédération a décidé d’appliquer une suspension de six mois à Reug Reug, dont trois mois ferme et trois mois assortis de sursis. Elle a également annoncé la retenue de 10 % du reliquat des sommes qui lui sont dues.

Selon la FSL, ces sanctions ont pour objectif de veiller au respect des règles en vigueur, de préserver l’intégrité de la discipline et de rappeler les responsabilités des acteurs de l’arène.

La Fédération a par ailleurs réaffirmé son engagement en faveur du respect de la législation, du bien-être animal et des valeurs éthiques liées à la pratique de la lutte. Elle invite l’ensemble des lutteurs, écuries, managers et accompagnateurs à adopter des comportements conformes à ces principes afin de contribuer à la préservation de l’image de ce sport.

Enfin, la FSL a salué l’attention portée par les citoyens aux valeurs associées à la discipline et a réaffirmé sa volonté de promouvoir une lutte respectueuse des lois et des principes du vivre-ensemble.

