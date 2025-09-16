Louga : appel pour transformer le centre de santé en hôpital de niveau 3

Le mouvement And Suxali sa Gokh, par la voix de son coordonnateur Abdoulaye Diop, plaide pour que le centre de santé de Louga soit transformé en hôpital de niveau 3, afin de mieux répondre aux besoins d’une population estimée à plus de 1,5 million d’habitants.



Lors d’une journée de consultations médicales gratuites organisée au district sanitaire de Louga, M. Diop a rappelé que la commune ne dispose que d’un seul hôpital, l’établissement Amadou Sakhir Mbaye, qui polarise tout le département. Il estime que le centre de santé, idéalement situé au cœur de la ville, devrait être érigé en hôpital de référence afin d’alléger la forte pression sur les infrastructures existantes.



Il a souligné que ce centre avait été conçu à une époque où Louga comptait environ 500 000 habitants, alors qu’aujourd’hui la population dépasse largement 1,5 million. Selon les normes de l’OMS, un hôpital de niveau 3 doit couvrir près de 100 000 habitants, ce qui rend urgent un renforcement des structures sanitaires.



Le coordonnateur a également salué l’implication du personnel médical, des bénévoles et de partenaires tels que Louga Assistance Médicale (LAME), qui ont contribué à la réussite de l’initiative.



Pour sa part, le médecin-chef adjoint du district, Dr El Hadj Matar Ndao, a confirmé la forte demande de soins dans la région et félicité cette action citoyenne. Au total, près de 100 consultations générales, 45 liées au diabète et à l’hypertension, 19 dentaires ainsi que des suivis en ophtalmologie et maternité ont été offerts gratuitement. Ces résultats, selon les organisateurs, traduisent l’urgence de doter Louga d’infrastructures hospitalières adaptées.



