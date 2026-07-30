L’accident s’est produit vers 6 heures, aux environs du village de Warack, situé à une vingtaine de kilomètres de Louga. Selon les premières informations, le minicar assurait la liaison entre Mpal, dans la région de Saint-Louis, et Touba, lorsqu’il est entré en collision avec un bus qui venait de la cité religieuse.





La violence du choc a provoqué un lourd bilan. Trois personnes ont perdu la vie sur le coup, tandis qu’une quatrième victime, grièvement touchée, a succombé après son évacuation vers l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.





Les secours se sont rapidement mobilisés pour prendre en charge les blessés. Les circonstances exactes de l’accident restent encore à déterminer. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie compétente afin d’établir les responsabilités et les causes de cette collision.





Ce nouvel accident relance une fois de plus les inquiétudes autour de la sécurité routière sur les axes très fréquentés du pays, notamment à l’approche des grands rassemblements religieux où le trafic devient particulièrement intense.

