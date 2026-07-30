Le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a ouvert une procédure après l’arrestation de deux personnes soupçonnées d’être impliquées dans un réseau de vols de téléphones portables. L’affaire, qui mêle vol présumé, recel et tentative présumée de corruption, est actuellement entre les mains des enquêteurs.





Selon les informations disponibles, les policiers ont procédé à l’interpellation des suspects après des investigations liées à plusieurs plaintes pour des téléphones dérobés, notamment dans des espaces publics où les vols à l’arraché sont régulièrement signalés.





Des téléphones retrouvés lors de l’enquête

Au cours des opérations menées par les enquêteurs, plusieurs téléphones portables auraient été retrouvés en possession des personnes arrêtées. Les appareils font actuellement l’objet de vérifications afin de déterminer leur origine et d’identifier leurs éventuels propriétaires.





Les enquêteurs cherchent également à savoir si les suspects agissaient seuls ou s’ils appartiendraient à un groupe spécialisé dans le vol et la revente de téléphones.





Le phénomène des vols de smartphones est devenu une préoccupation majeure dans plusieurs quartiers de Dakar. Les appareils, souvent revendus rapidement, alimentent parfois des circuits parallèles de commerce.





Une tentative présumée de corruption

L’affaire a pris une autre dimension lorsque l’un des suspects aurait tenté de proposer une somme de 300 000 FCFA aux policiers afin d’éviter les poursuites.





Cette proposition aurait été rejetée par les agents, qui ont poursuivi la procédure conformément aux règles en vigueur. Une telle démarche constitue une infraction distincte qui pourrait aggraver la situation judiciaire du mis en cause.





Les enquêteurs devront désormais établir les circonstances exactes de cette tentative présumée et recueillir les différents éléments nécessaires au dossier.





Des investigations toujours en cours

Après leur arrestation, les suspects ont été placés à la disposition des services compétents pour les besoins de l’enquête. Les policiers poursuivent leurs investigations afin de retracer le parcours des téléphones retrouvés et de déterminer l’ampleur éventuelle des activités qui leur sont reprochées.





Les auditions, les vérifications techniques des appareils ainsi que les éventuelles confrontations avec des victimes présumées permettront d’en savoir davantage sur cette affaire.





La lutte contre les vols de téléphones renforcée

À Dakar, les forces de sécurité multiplient les opérations contre les vols à l’arraché, notamment dans les zones très fréquentées. Les autorités encouragent également les citoyens à signaler rapidement les disparitions de téléphones afin de faciliter les recherches.





Cette affaire de Grand-Yoff rappelle l’importance de la vigilance dans l’utilisation des appareils mobiles dans les lieux publics et la nécessité de lutter contre les réseaux de revente de téléphones volés.



L’enquête se poursuit et les personnes interpellées restent présumées innocentes jusqu’à une éventuelle décision de justice.

