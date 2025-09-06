Litige foncier à Madinatou Salam : maisons « offertes » et tensions persistantes

Madinatou Salam (anciennement Keur Samba Laobé) est au cœur d’un litige foncier complexe. Des parcelles de terre et notamment des maisons dites « offertes » par le défunt guide religieux Cheikh Béthio Thioune à ses disciples sont aujourd’hui contestées par les héritiers de la localité.



Des parcelles attribuées sans fondement légal

Depuis 2007, plus de 1 500 parcelles d’environ 300 m² ont été loties et attribuées à des talibés, souvent accompagnées d’actes administratifs. Toutefois:



Aucun arrêté officiel ne viendrait annuler les lotissements antérieurs établis au nom de Serigne Béthio.

Ces pratiques sont dénoncées par les défenseurs des locaux, comme étant des actes de « prédateurs fonciers », au risque de constituer un délit majeur

Une mobilisation forte et des revendications claires

Le collectif pour l’émergence de Madinatou Salam a interpellé les autorités sans succès. Le groupe s’est même tourné vers le Président Bassirou Diomaye Faye, rappelant l’urgence de la situation .

