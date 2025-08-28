Menu
Linkering (Vélingara) : un mort et un blessé dans un accident, la population en colère


Rédigé le Jeudi 4 Septembre 2025 à 12:36


Un accident mortel impliquant un véhicule guinéen à Linkering a provoqué la colère des habitants, qui ont bloqué la route avant l’intervention des forces de sécurité.


Un accident tragique est survenu dans la commune de Linkering, département de Vélingara, coûtant la vie à un jeune vendeur de glace et blessant légèrement une autre personne. La victime se rendait à Médina Gounass pour s’approvisionner lorsqu’elle a été percutée par un véhicule guinéen de type « sept places ».

Le drame a rapidement suscité la colère des habitants. De nombreux jeunes ont érigé des barricades et bloqué la circulation à l’aide de pneus, obligeant les forces de défense et de sécurité à intervenir pour ramener le calme.

Cet axe routier, très fréquenté, constitue un passage clé pour les véhicules reliant le Sénégal à la Guinée Conakry ainsi que pour ceux en direction du marché hebdomadaire de Diaobé.

