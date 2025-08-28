Linkering (Vélingara) : un mort et un blessé dans un accident, la population en colère





Un accident tragique est survenu dans la commune de Linkering, département de Vélingara, coûtant la vie à un jeune vendeur de glace et blessant légèrement une autre personne. La victime se rendait à Médina Gounass pour s’approvisionner lorsqu’elle a été percutée par un véhicule guinéen de type « sept places ».



Le drame a rapidement suscité la colère des habitants. De nombreux jeunes ont érigé des barricades et bloqué la circulation à l’aide de pneus, obligeant les forces de défense et de sécurité à intervenir pour ramener le calme.



Cet axe routier, très fréquenté, constitue un passage clé pour les véhicules reliant le Sénégal à la Guinée Conakry ainsi que pour ceux en direction du marché hebdomadaire de Diaobé.



