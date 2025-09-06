Menu
Linguère : un berger d’une trentaine d’années se noie à Kalossy


Rédigé le Jeudi 11 Septembre 2025 à 15:18 | Lu 49 fois Rédigé par


Un berger d’environ 30 ans s’est noyé mercredi dans les vallées fossiles de Kalossy, commune de Yang-Yang, avant que son corps ne soit repêché par les secours.


Un drame est survenu ce mercredi 10 septembre 2025 aux environs de 13 heures, dans le village de Kalossy, commune de Yang-Yang, département de Linguère.

Un berger, identifié sous le nom d’A. Ba et âgé d’une trentaine d’années, a trouvé la mort par noyade alors qu’il se baignait dans les vallées fossiles situées près du village. Alertés, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Yang-Yang se sont rendus sur place pour constater les faits.

Le corps sans vie du jeune berger a été repêché par les sapeurs-pompiers, puis acheminé à la morgue du centre de santé de Dahra.

