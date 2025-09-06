Linguère : un berger d’une trentaine d’années se noie à Kalossy





Un drame est survenu ce mercredi 10 septembre 2025 aux environs de 13 heures, dans le village de Kalossy, commune de Yang-Yang, département de Linguère.



Un berger, identifié sous le nom d’A. Ba et âgé d’une trentaine d’années, a trouvé la mort par noyade alors qu’il se baignait dans les vallées fossiles situées près du village. Alertés, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Yang-Yang se sont rendus sur place pour constater les faits.



Le corps sans vie du jeune berger a été repêché par les sapeurs-pompiers, puis acheminé à la morgue du centre de santé de Dahra.



dakaractu

