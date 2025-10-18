Linguère : le TikTokeur « Rang » derrière un réseau de braqueurs

D’après les premières constatations, « Rang » ne se serait pas contenté d’être un simple participant. Il aurait coordonné l’opération, selon les révélations explosives de M. Diop, un vigile originaire de Kathialy arrêté quelques jours plus tôt. Ce dernier a désigné le TikTokeur comme le cerveau du groupe, celui qui aurait planifié la fuite, repéré les lieux et réparti les rôles.

C’est à la suite de ces aveux que la Sûreté urbaine a lancé une vaste traque. L’influenceur, connu pour ses vidéos provocatrices sur TikTok, aurait tenté de se fondre dans la nature avant d’être localisé et interpellé dans un appartement à Linguère.



Outre sa participation présumée à une série de braquages, Samba Ka devra également répondre à une accusation d’outrage envers le Premier ministre Ousmane Sonko, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il aurait proféré des propos injurieux à son encontre.

Ces deux volets — crime organisé et offense à une haute autorité de l’État — rendent son dossier particulièrement lourd.



Son arrestation a permis de remonter la chaîne. Huit autres suspects ont été arrêtés dans la foulée, parmi lesquels :



A. Diouga , maçon, 23 ans ;

N. Diouga , 38 ans ;

S. Diouga , ouvrier, 25 ans, tous trois originaires de Kathialy ;

I. Fall, conducteur de moto-jakarta, domicilié à Linguère.

Les premières investigations de la police révèlent que ce groupe serait impliqué dans au moins trois attaques armées : celle du point Wave de Linguère, de la station Elton de Thiès, et du restaurant « Yaye Awa » à Kathialy. Des images de vidéosurveillance ont permis d’établir des correspondances entre les scènes, renforçant la thèse d’un réseau itinérant et bien organisé.



Si plusieurs membres sont désormais sous les verrous, d’autres suspects restent activement recherchés. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier le reste du groupe et reconstituer les flux financiers issus des braquages.



L’affaire met en lumière la dérive de certains jeunes influenceurs attirés par la gloire rapide et les promesses d’argent facile. De figure publique à suspect de crime organisé, le parcours de « Rang » illustre tragiquement le glissement d’une génération prise entre viralité et délinquance numérique.

