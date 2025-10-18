Démantèlement d’un réseau de proxénétisme et de trafic de drogue aux Almadies

Les forces de sécurité sénégalaises ont démantelé un vaste réseau de proxénétisme et de trafic de drogue opérant dans le quartier huppé des Almadies. Selon les premières informations, ce réseau était dirigé par A. Diallo, une jeune femme issue d’un milieu aisé et bien connue de la jet-set dakaroise.



Cette dernière aurait proposé à une clientèle très sélecte des services de prostitution et de la drogue dure, en collaboration avec une étudiante djiboutienne.



Face à l’intensification des enquêtes, les deux femmes ont pris la fuite et seraient actuellement à Dubaï, où elles sont activement recherchées. Plusieurs arrestations ont déjà été effectuées dans le cadre de cette affaire, qui s’annonce retentissante dès que l’identité complète de la principale suspecte sera rendue publique.







L’affaire suscite une vive inquiétude et promet de faire grand bruit dans les milieux huppés de la capitale, souligne Le Témoin.

