Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Démantèlement d’un réseau de proxénétisme et de trafic de drogue aux Almadies


Rédigé le Mercredi 22 Octobre 2025 à 19:40 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les forces de sécurité sénégalaises ont démantelé un vaste réseau de proxénétisme et de trafic de drogue opérant dans le quartier huppé des Almadies. Selon les premières informations, ce réseau était dirigé par A. Diallo, une jeune femme issue d’un milieu aisé et bien connue de la jet-set dakaroise.


Démantèlement d’un réseau de proxénétisme et de trafic de drogue aux Almadies

Les forces de sécurité sénégalaises ont démantelé un vaste réseau de proxénétisme et de trafic de drogue opérant dans le quartier huppé des Almadies. Selon les premières informations, ce réseau était dirigé par A. Diallo, une jeune femme issue d’un milieu aisé et bien connue de la jet-set dakaroise.

Cette dernière aurait proposé à une clientèle très sélecte des services de prostitution et de la drogue dure, en collaboration avec une étudiante djiboutienne.

Face à l’intensification des enquêtes, les deux femmes ont pris la fuite et seraient actuellement à Dubaï, où elles sont activement recherchées. Plusieurs arrestations ont déjà été effectuées dans le cadre de cette affaire, qui s’annonce retentissante dès que l’identité complète de la principale suspecte sera rendue publique.

 

L’affaire suscite une vive inquiétude et promet de faire grand bruit dans les milieux huppés de la capitale, souligne Le Témoin.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Démantèlement d’un réseau de proxénétisme et de trafic de drogue aux Almadies

Lat Soukabé Fall - 22/10/2025 - 0 Commentaire
Démantèlement d’un réseau de proxénétisme et de trafic de drogue aux Almadies
Les forces de sécurité sénégalaises ont démantelé un vaste réseau de proxénétisme et de trafic de drogue opérant dans le quartier huppé des Almadies. Selon les premières informations, ce réseau était...

Sénégal: le FMI est à Dakar pour trouver un moyen de ramener l'endettement à un niveau soutenable

Lat Soukabé Fall - 22/10/2025 - 0 Commentaire
Sénégal: le FMI est à Dakar pour trouver un moyen de ramener l'endettement à un niveau soutenable
Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) est arrivée à Dakar ce mercredi 22 octobre. Jusqu'au 4 novembre, elle aura pour mission de poursuivre les négociations engagées avec le FMI à...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags