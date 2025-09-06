Linguère : braquage de 20 millions CFA dans un guichet Wave sous une pluie battante





Dans la nuit de lundi à mardi, le marché central de Linguère, au nord du pays, a été le théâtre d’une attaque armée visant un guichet du réseau de services financiers Wave. Les assaillants ont réussi à s’emparer d’une somme estimée à vingt millions de francs CFA.



Selon le commissaire de police Ousmane Ndao, les individus armés ont d’abord maîtrisé les vigiles en poste avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule. L’opération s’est produite dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par une coupure d’électricité et de fortes pluies.



Une enquête a été ouverte pour identifier et retrouver les auteurs de ce braquage. Le commissaire Ndao a par ailleurs regretté que son service ne dispose que d’un seul véhicule pour assurer la surveillance de la ville.

