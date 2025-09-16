Ligue des champions : le Jaraaf affronte Colombe Sportive à Yaoundé ce dimanche

Rédigé le Vendredi 19 Septembre 2025 à 11:12

Le Jaraaf se rend à Yaoundé pour affronter Colombe Sportive en match aller du 1er tour préliminaire de la Ligue des champions dimanche à 13h00.