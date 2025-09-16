Ligue des champions : le Jaraaf affronte Colombe Sportive à Yaoundé ce dimanche

Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Vendredi 19 Septembre 2025 à 11:12


Le Jaraaf s’envole ce vendredi pour Yaoundé afin d’affronter Colombe Sportive du Cameroun en match aller du 1er tour préliminaire de la Ligue des champions. La rencontre se jouera dimanche à 13h00 au stade Ahmadou Ahidjo, rapporte le journal spécialisé Record.

 



