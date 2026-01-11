Menu
L'Actualité au Sénégal

Liberté provisoire sous contrôle judiciaire pour Farba Ngom et Tahirou Sarr


Rédigé le Lundi 12 Janvier 2026 à 14:50


La Cour suprême a accordé une liberté provisoire sous contrôle judiciaire au député Farba Ngom et à l’homme d’affaires Tahirou Sarr, poursuivis dans des dossiers financiers distincts.


La deuxième chambre pénale de la Cour suprême a décidé, lundi, d’accorder une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire au député Mouhamadou Ngom, connu sous le nom de Farba, ainsi qu’à l’homme d’affaires Tahirou Sarr. L’information a été relayée par plusieurs médias, citant leur avocat, Me Baboucar Cissé.

Mouhamadou Ngom, également maire de la commune des Agnam dans la région de Matam, avait été placé en détention le 27 février 2025 après sa deuxième audition devant le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier. Cette procédure faisait suite à la levée de son immunité parlementaire par l’Assemblée nationale, intervenue le 24 janvier 2025.

Le parlementaire est mis en cause dans une enquête portant sur des opérations financières jugées suspectes, dont le montant est évalué provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA.

De son côté, l’homme d’affaires Tahirou Sarr, incarcéré depuis le 28 février, a également bénéficié de cette mesure de liberté provisoire. Il est concerné par un dossier relatif à des faits présumés impliquant des irrégularités financières, des documents contestés et des préjudices portant sur des fonds publics estimés à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Ces poursuites font suite à des investigations menées par la Cellule nationale de traitement des informations financières.




