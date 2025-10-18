“Libérez Farba !” — Les partisans du maire d’Agnam font vibrer les rues de Dakar

Venus de plusieurs localités du pays, les partisans de l’homme politique ont envahi les principales artères de Dakar, notamment la place de la Nation (ex-Obélisque), point de ralliement des grandes mobilisations. Brandissant des pancartes à son effigie, les manifestants dénoncent ce qu’ils qualifient d’« arrestation politique » et exigent sa libération immédiate.



« Farba est un homme de paix, un bâtisseur. Il ne mérite pas ce traitement ! », s’indigne un des manifestants, la voix couverte par les chants et les sifflets.



La marche, encadrée par un dispositif sécuritaire important, s’est déroulée dans un climat tendu mais sans heurts majeurs selon nos constatations. Plusieurs figures politiques locales, proches de l’ancien régime, étaient également présentes pour exprimer leur solidarité.



Certains orateurs ont profité de la tribune pour dénoncer une « justice à deux vitesses » et appeler à la fin des « arrestations sélectives ».



« Ce combat dépasse Farba, il s’agit du respect des droits et de la dignité de tous les citoyens », a lancé un responsable du mouvement lors de la manifestation.



Farba Ngom, ancien député et fidèle allié de l’ex-président Macky Sall, a été arrêté il y a plusieurs semaines dans le cadre d’une affaire financière encore entourée de zones d’ombre. Ses avocats dénoncent une procédure « arbitraire » tandis que les autorités judiciaires évoquent « des éléments sérieux » justifiant la détention.



La marche s’est achevée en fin d’après-midi dans un calme relatif, les manifestants promettant de revenir dans la rue si leur leader n’est pas relâché.

