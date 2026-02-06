Menu
L'Actualité au Sénégal

Décès Abdoulaye Ba à l’UCAD : les députés réclament la manifestation de la vérité


Rédigé le Lundi 16 Février 2026 à 19:56 | Lu 46 fois Rédigé par


Après la mort d’Abdoulaye Ba à l’UCAD lors d’affrontements, des parlementaires demandent à la ministre de la Justice d’accélérer les enquêtes pour établir les circonstances du drame.


Décès Abdoulaye Ba à l’UCAD : les députés réclament la manifestation de la vérité

 

Lors d’une séance à l’Assemblée nationale, plusieurs députés issus aussi bien de la majorité que de l’opposition ont interpellé la ministre de la Justice, Yassine Fall, afin que toute la lumière soit faite sur le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu lundi à l’intérieur de l’université Cheikh-Anta-Diop à la suite d’affrontements entre étudiants et forces de l’ordre.
Parmi les intervenants figuraient Ayib Daffé, Me Abdoulaye Tall, Thierno Alassane Sall, Abdou Mbow et Guy Marius Sagna. Tous ont formulé la même demande pendant l’examen du projet de loi relatif à la création et à l’organisation de l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL), appelé à remplacer l’Observateur national des lieux de privation de liberté.
Ayib Daffé, président du groupe parlementaire PASTEF/Les Patriotes, a notamment rappelé que des investigations ont été ouvertes et a souhaité qu’elles aboutissent rapidement afin de déterminer les circonstances du drame et situer les responsabilités.
Selon des informations issues d’un rapport d’autopsie relayées dans la presse, l’étudiant en deuxième année de médecine serait décédé après avoir subi des violences. Cependant, dans un communiqué publié samedi, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a indiqué que les éléments disponibles ne confirmaient pas, à ce stade, les rumeurs évoquant des violences physiques sur la victime.



Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

3ᵉ édition du 11 D’OR à Thiès : 11 personnalités influentes célébrées

Lat Soukabé Fall - 16/02/2026 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a vibré au rythme de l’excellence lors de la 3ᵉ édition du 11 D’OR. La cérémonie, qui s’est tenue le 13 février, a mis à l’honneur 11 personnalités thiessoises ayant marqué l’année...

Thiès : L’ANAES sensibilise les élèves sur la traversée de la route

Lat Soukabé Fall - 16/02/2026 - 0 Commentaire
À Thiès, l’Agence nationale de la sécurité routière (ANAES) a mené une campagne de sensibilisation dédiée aux élèves sur les dangers liés à la traversée de la route. L’activité s’est déroulée dans...

Actualités

Gendarmerie de Keur Massar : quatre interpellations pour transmission volontaire du VIH et autres infractions

- 16/02/2026 - 0 Commentaire
Gendarmerie de Keur Massar : quatre interpellations pour transmission volontaire du VIH et autres infractions
La Brigade de Recherches de Keur Massar a extrait un détenu de Rebeuss le 14 février 2026 et interpellé trois autres suspects pour transmission volontaire du VIH, mise en danger d'autrui, association...

Levée d’immunité parlementaire : l’Assemblée nationale autorise les poursuites contre le député Farba Ngom

- 16/02/2026 - 0 Commentaire
Levée d’immunité parlementaire : l’Assemblée nationale autorise les poursuites contre le député Farba Ngom
Ce 16 février 2026, l’Assemblée nationale du Sénégal a levé l’immunité de Farba Ngom par 108 voix pour, 21 contre et 0 abstention. La décision répond à une demande du ministère de la Justice liée à...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags