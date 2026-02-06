Décès Abdoulaye Ba à l’UCAD : les députés réclament la manifestation de la vérité

Lors d’une séance à l’Assemblée nationale, plusieurs députés issus aussi bien de la majorité que de l’opposition ont interpellé la ministre de la Justice, Yassine Fall, afin que toute la lumière soit faite sur le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu lundi à l’intérieur de l’université Cheikh-Anta-Diop à la suite d’affrontements entre étudiants et forces de l’ordre.

Parmi les intervenants figuraient Ayib Daffé, Me Abdoulaye Tall, Thierno Alassane Sall, Abdou Mbow et Guy Marius Sagna. Tous ont formulé la même demande pendant l’examen du projet de loi relatif à la création et à l’organisation de l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL), appelé à remplacer l’Observateur national des lieux de privation de liberté.

Ayib Daffé, président du groupe parlementaire PASTEF/Les Patriotes, a notamment rappelé que des investigations ont été ouvertes et a souhaité qu’elles aboutissent rapidement afin de déterminer les circonstances du drame et situer les responsabilités.

Selon des informations issues d’un rapport d’autopsie relayées dans la presse, l’étudiant en deuxième année de médecine serait décédé après avoir subi des violences. Cependant, dans un communiqué publié samedi, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a indiqué que les éléments disponibles ne confirmaient pas, à ce stade, les rumeurs évoquant des violences physiques sur la victime.