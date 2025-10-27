Menu
Les travailleurs de l’hôpital de Richard-Toll maintiennent leur mouvement pour de meilleures conditions de travail


Les agents de l’hôpital de Richard-Toll poursuivent leur grève, réclamant de meilleures conditions salariales et une prise en compte de leurs revendications par la direction.


Le personnel de l’hôpital de Richard-Toll poursuit le mouvement de grève entamé depuis plusieurs semaines pour dénoncer le manque de réaction de la direction et le non-respect des engagements pris à leur égard.

Le secrétaire général du Syndicat des agents contractuels de la santé et de l’action sociale du Sénégal (SACSASS), Babacar Ndiaye, a indiqué que les revendications ont été soumises au directeur de l’établissement depuis le 1er mai dernier, sans réponse satisfaisante.

Les travailleurs exigent notamment une aide au logement, la revalorisation des heures supplémentaires et le paiement régulier des indemnités trimestrielles. Selon M. Ndiaye, malgré une hausse du budget de l’hôpital, les conditions de travail restent inchangées et certains agents n’ont connu aucune progression salariale depuis plus de dix ans.

Le mouvement, lancé il y a trois semaines, se traduit par des sit-in et des arrêts de travail périodiques. Les grévistes se disent toutefois ouverts au dialogue si la direction présente des mesures concrètes pour répondre à leurs doléances.

De son côté, le directeur de l’hôpital, Cheikh Tidiane Niass, évoque une situation financière délicate marquée par une baisse des recettes, qui impose une gestion prudente des ressources disponibles.



