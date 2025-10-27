Menu
Campus de l’USSEIN à Kaffrine : un chantier presque achevé en attente de relance


Mardi 11 Novembre 2025


Le campus de l’Université du Sine-Saloum à Kaffrine, presque finalisé, reste à l’arrêt dans l’attente de la reprise des travaux et de l’arrivée de l’eau et de l’électricité.


Les travaux du campus de Kaffrine de l’Université du Sine-Saloum El Hadji-Ibrahima-Niass (USSEIN) peinent à redémarrer, alors que le site devait accueillir ses premiers étudiants dès cette année universitaire.

Édifié sur un terrain de 400 mètres carrés, le projet prévoit des logements pour les enseignants, deux hôtels, un restaurant universitaire, des blocs administratifs, une bibliothèque, un stadium et plusieurs terrains polyvalents. Situé à quelques kilomètres de la ville, le campus s’étend sur 500 mètres de large pour deux kilomètres de long.

Sur place, le silence domine. Trois vigiles veillent sur les lieux où s’alignent des bâtiments flambant neufs aux couleurs jaune et rouge, entourés d’herbes hautes et de matériel de chantier à l’abandon. Selon Aliou Diouf, conducteur des travaux, “presque tout est achevé, mais il manque encore l’eau et l’électricité”. Les fosses septiques sont en cours de finalisation, mais les réseaux d’adduction et d’énergie restent à installer.

En attendant la relance du chantier, huit résidences baptisées “Ndoucoumane” ont été réquisitionnées pour loger les étudiants. Le Centre régional de formation des personnels de l’éducation (CRFPE) met également ses salles à disposition pour permettre la poursuite des cours.

Pour Waly Faye, coordonnateur du campus social, le taux d’hébergement reste inférieur à 30 %, une situation difficile pour les étudiants venus de différentes régions. Certains d’entre eux regrettent aussi des retards administratifs liés à l’absence d’infrastructures définitives.

Malgré tout, les équipes sur place affirment que l’État poursuit ses efforts pour achever les dernières étapes, notamment les réseaux d’assainissement. En attendant la reprise complète des travaux, le vaste campus de Kaffrine demeure figé, symbole d’un projet prometteur encore suspendu à sa finalisation.

