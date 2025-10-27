Le Sénégal à l’honneur : l’UCAD accueille la 22e session du Concours d’Agrégation du CAMES





L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a lancé, le lundi 10 novembre 2025, la 22e édition du Concours d’Agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion organisé par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Cette cérémonie, dirigée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Daouda Ngom, illustre une fois de plus l’importance du Sénégal dans le rayonnement académique du continent.



Pour la troisième fois, la capitale sénégalaise accueille cet événement d’envergure, après les éditions de 1987 et de 1999. Le recteur de l’UCAD, Pr Alioune Badara Kandji, a salué ce moment comme un symbole fort de la coopération africaine autour de l’enseignement supérieur :



« Ce concours traduit notre volonté collective de promouvoir un savoir de qualité et de soutenir la recherche scientifique, pilier du développement de nos sociétés. »



L’édition 2025, tenue du 18 au 28 octobre, a rassemblé 215 participants provenant de 12 pays de l’espace CAMES. Pour la première fois, la phase préliminaire dédiée à l’évaluation des dossiers et travaux s’est déroulée entièrement en ligne, témoignant de l’évolution numérique des institutions africaines.



À l’issue de cette première étape, 113 candidats ont été retenus comme sous-admissibles, représentant un taux de 52,56 %. Ces résultats mettent en évidence la rigueur du concours et la qualité croissante de la recherche dans les universités francophones du continent.



Au-delà de la compétition, cette rencontre réaffirme une ambition commune : placer la connaissance et la recherche au cœur du développement durable africain. En abritant cet événement, le Sénégal renforce sa position de moteur régional dans la formation et la production scientifique.

