Le Sénégal à l’honneur : l’UCAD accueille la 22e session du Concours d’Agrégation du CAMES

L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Mardi 11 Novembre 2025 à 09:44


L’UCAD de Dakar accueille la 22e session du Concours d’Agrégation du CAMES, réunissant 215 candidats venus de 12 pays pour promouvoir l’excellence académique africaine.


L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a lancé, le lundi 10 novembre 2025, la 22e édition du Concours d’Agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion organisé par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Cette cérémonie, dirigée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Daouda Ngom, illustre une fois de plus l’importance du Sénégal dans le rayonnement académique du continent.

Pour la troisième fois, la capitale sénégalaise accueille cet événement d’envergure, après les éditions de 1987 et de 1999. Le recteur de l’UCAD, Pr Alioune Badara Kandji, a salué ce moment comme un symbole fort de la coopération africaine autour de l’enseignement supérieur :

« Ce concours traduit notre volonté collective de promouvoir un savoir de qualité et de soutenir la recherche scientifique, pilier du développement de nos sociétés. »

L’édition 2025, tenue du 18 au 28 octobre, a rassemblé 215 participants provenant de 12 pays de l’espace CAMES. Pour la première fois, la phase préliminaire dédiée à l’évaluation des dossiers et travaux s’est déroulée entièrement en ligne, témoignant de l’évolution numérique des institutions africaines.

À l’issue de cette première étape, 113 candidats ont été retenus comme sous-admissibles, représentant un taux de 52,56 %. Ces résultats mettent en évidence la rigueur du concours et la qualité croissante de la recherche dans les universités francophones du continent.

Au-delà de la compétition, cette rencontre réaffirme une ambition commune : placer la connaissance et la recherche au cœur du développement durable africain. En abritant cet événement, le Sénégal renforce sa position de moteur régional dans la formation et la production scientifique.



Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale

- 11/11/2025 - 0 Commentaire
Adopté à près de 39 milliards FCFA, le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports soutient l’insertion des jeunes, le sport et les JOJ Dakar 2026.   Le projet de budget 2026 du...

Envoûtement présumé à Mbour : une jeune femme accuse un marabout de manipulation mystique

- 11/11/2025 - 0 Commentaire
À Mbour, une jeune femme affirme avoir été envoûtée et dépouillée par un marabout sous prétexte de rituels pour favoriser son mariage. Le prévenu est jugé ce mardi au tribunal de Mbour.   Ce qui...
