L'Actualité au Sénégal

Le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale


Rédigé le Mardi 11 Novembre 2025 à 11:23 | Lu 42 fois Rédigé par


Adopté à près de 39 milliards FCFA, le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports soutient l’insertion des jeunes, le sport et les JOJ Dakar 2026.


Le projet de budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports, fixé à 38,96 milliards de francs CFA, a été approuvé à l’unanimité par la commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, selon une note issue des services du ministère.

La ministre Khady Diène Gaye a présenté ce projet devant la commission, élargie à celle de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, afin d’exposer les grandes orientations de son département pour l’exercice 2026.

D’après le communiqué officiel, ce budget a pour objectif de répondre aux défis majeurs du secteur à travers plusieurs priorités, dont la promotion économique et sociale de la jeunesse. Parmi les actions prévues figurent la généralisation des centres conseil d’adolescents (CCA), l’extension du Programme collectivités éducatives à toutes les collectivités territoriales, ainsi que le renforcement du civisme et de la citoyenneté.

Le texte met aussi l’accent sur la participation active des jeunes aux initiatives de développement, notamment à travers la poursuite des Vacances agricoles et citoyennes.

Côté sport, le budget prévoit la promotion de la pratique sportive à tous les niveaux, avec la construction de 100 plateaux sportifs multifonctionnels dans le cadre du programme des Infrastructures Sportives de Proximité (ISP).

Un autre volet important concerne la préparation aux compétitions internationales, avec la création d’un Centre de haute performance au CNEPS de Thiès, fruit de la coopération avec la Chine. Enfin, l’organisation réussie des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 constitue l’un des axes majeurs soutenus par ce budget.




Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

- 11/11/2025 - 0 Commentaire
Adopté à près de 39 milliards FCFA, le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports soutient l’insertion des jeunes, le sport et les JOJ Dakar 2026.   Le projet de budget 2026 du...

Envoûtement présumé à Mbour : une jeune femme accuse un marabout de manipulation mystique

- 11/11/2025 - 0 Commentaire
À Mbour, une jeune femme affirme avoir été envoûtée et dépouillée par un marabout sous prétexte de rituels pour favoriser son mariage. Le prévenu est jugé ce mardi au tribunal de Mbour.   Ce qui...
