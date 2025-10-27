Le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale





Le projet de budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports, fixé à 38,96 milliards de francs CFA, a été approuvé à l’unanimité par la commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, selon une note issue des services du ministère.



La ministre Khady Diène Gaye a présenté ce projet devant la commission, élargie à celle de l’éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, afin d’exposer les grandes orientations de son département pour l’exercice 2026.



D’après le communiqué officiel, ce budget a pour objectif de répondre aux défis majeurs du secteur à travers plusieurs priorités, dont la promotion économique et sociale de la jeunesse. Parmi les actions prévues figurent la généralisation des centres conseil d’adolescents (CCA), l’extension du Programme collectivités éducatives à toutes les collectivités territoriales, ainsi que le renforcement du civisme et de la citoyenneté.



Le texte met aussi l’accent sur la participation active des jeunes aux initiatives de développement, notamment à travers la poursuite des Vacances agricoles et citoyennes.



Côté sport, le budget prévoit la promotion de la pratique sportive à tous les niveaux, avec la construction de 100 plateaux sportifs multifonctionnels dans le cadre du programme des Infrastructures Sportives de Proximité (ISP).



Un autre volet important concerne la préparation aux compétitions internationales, avec la création d’un Centre de haute performance au CNEPS de Thiès, fruit de la coopération avec la Chine. Enfin, l’organisation réussie des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 constitue l’un des axes majeurs soutenus par ce budget.

