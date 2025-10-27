Menu
Les producteurs de Diourbel misent sur une récolte record et réclament une revalorisation du prix de l’arachide


Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 14:29


Les producteurs de Diourbel anticipent de bons rendements agricoles cette année, notamment pour l’arachide et le mil, et appellent à une hausse du prix du kilogramme d’arachide à 400 francs CFA.


Les producteurs de la région de Diourbel affichent un optimisme certain quant aux résultats de la campagne agricole 2025, particulièrement pour les cultures d’arachide et de mil. Selon eux, les rendements attendus s’annoncent très élevés, grâce à une pluviométrie favorable et à la disponibilité des intrants agricoles.

Le secrétaire général adjoint de la Fédération des groupements paysans associés du Baol (FEGPAB) a salué la réussite de la saison et souligné les efforts de l’État dans la distribution d’engrais. Il a toutefois invité les autorités à poursuivre la collaboration avec les organisations paysannes pour consolider ces acquis.

En perspective de la campagne de commercialisation, les producteurs plaident pour une hausse du prix du kilogramme d’arachide à 400 francs CFA, afin de mieux valoriser leurs récoltes. Ils se disent également opposés à l’ouverture du marché aux acheteurs étrangers, craignant une baisse des prix au détriment des agriculteurs locaux.

Le responsable paysan a recommandé aux exploitants de conserver une partie de leurs graines comme semences pour la prochaine saison avant toute vente.

De son côté, le directeur régional du développement rural de Diourbel s’est réjoui des performances enregistrées cette année, qualifiant la campagne de prometteuse. Il estime que les rendements céréaliers devraient progresser de 15 à 25 %, et ceux de l’arachide de 20 à 25 % par rapport à la saison précédente.

Il a également rappelé les mesures d’appui au monde rural, telles que la subvention des engrais, l’augmentation des quantités d’engrais organiques et de phosphate naturel, ainsi que la création de coopératives agricoles communautaires destinées à renforcer la productivité.

Avec ces résultats encourageants, les acteurs du secteur espèrent une campagne de commercialisation dynamique et une meilleure valorisation du travail des producteurs dans la région du Baol.



