Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Les ex-cheminots lèvent le blocus après 48 heures de grève, en attente d’une audience ministérielle


Rédigé le Mercredi 15 Octobre 2025 à 09:25 | Lu 52 fois Rédigé par


Après deux jours de grève, les ex-temporaires des chemins de fer du Sénégal ont levé le blocus de la ligne ferroviaire, à la suite de négociations avec les autorités. Ils seront reçus jeudi par le ministre des Transports pour discuter du non-paiement de leurs pensions.


Les ex-cheminots lèvent le blocus après 48 heures de grève, en attente d’une audience ministérielle

Après 48 heures de mouvement d’humeur, les cheminots ex-temporaires ont levé le blocus sur la ligne ferroviaire. Cette suspension du mot d’ordre de grève intervient à la suite de négociations menées avec le préfet de Thiès, Mame Less Cabou, et le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (SN-CFS), Ibrahima Ba.

Bien que les détails de l’accord ne soient pas encore connus, les grévistes seront reçus en audience par le ministre des Transports, ce jeudi 16 octobre 2025 à Dakar, afin d’aborder leurs revendications, notamment le non-paiement de leurs pensions de retraite depuis près de vingt ans, malgré leur contribution majeure au développement du chemin de fer sénégalais.

Cette mobilisation de 48 heures, marquée par une forte participation des ex-cheminots venus de Géo, Tambacounda et Dakar, a entraîné des blocages sur les rails dès 6 heures du matin, paralysant la circulation des trains.

Les manifestants se retrouveront vendredi prochain à la gare ferroviaire de Thiès pour une assemblée générale de restitution afin d’évaluer les suites à donner à leur mouvement.

seneweb




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Drame à Mboro-sur-Mer : un garçon de 10 ans se noie en pleine baignade

- 15/10/2025 - 0 Commentaire
Drame à Mboro-sur-Mer : un garçon de 10 ans se noie en pleine baignade
Un enfant de 10 ans est décédé par noyade à Mboro-sur-Mer. Les secours ont retrouvé son corps, et une enquête a été ouverte pour élucider les faits.   Un tragique incident s’est produit lundi à...

Massage « body body » à Sacré-Cœur 3 : comment la police a démantelé un réseau de prostitution déguisé

Lat Soukabé Fall - 15/10/2025 - 0 Commentaire
Massage « body body » à Sacré-Cœur 3 : comment la police a démantelé un réseau de prostitution déguisé
Sous le nom évocateur « Envie de s’évader », un salon de massage installé à Sacré-Cœur 3 proposait des séances censées apaiser le corps et l’esprit. En réalité, l’endroit servait de couverture à un...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags