Les ex-cheminots lèvent le blocus après 48 heures de grève, en attente d’une audience ministérielle

Après 48 heures de mouvement d’humeur, les cheminots ex-temporaires ont levé le blocus sur la ligne ferroviaire. Cette suspension du mot d’ordre de grève intervient à la suite de négociations menées avec le préfet de Thiès, Mame Less Cabou, et le directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (SN-CFS), Ibrahima Ba.

Bien que les détails de l’accord ne soient pas encore connus, les grévistes seront reçus en audience par le ministre des Transports, ce jeudi 16 octobre 2025 à Dakar, afin d’aborder leurs revendications, notamment le non-paiement de leurs pensions de retraite depuis près de vingt ans, malgré leur contribution majeure au développement du chemin de fer sénégalais.



Cette mobilisation de 48 heures, marquée par une forte participation des ex-cheminots venus de Géo, Tambacounda et Dakar, a entraîné des blocages sur les rails dès 6 heures du matin, paralysant la circulation des trains.



Les manifestants se retrouveront vendredi prochain à la gare ferroviaire de Thiès pour une assemblée générale de restitution afin d’évaluer les suites à donner à leur mouvement.



