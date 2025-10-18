Les deux jeunes footballeurs sénégalais enlevés au Ghana retrouvés sains et saufs





La peur laisse place au soulagement pour les familles de Momo et Bamba, deux jeunes footballeurs originaires de Yeumbeul, enlevés au Ghana après avoir été piégés par des individus mal intentionnés.



Leur disparition avait provoqué une forte émotion au Sénégal, d’autant plus que le drame survenait peu après le meurtre de Cheikh Touré, dans des circonstances similaires. Alertées, les autorités ghanéennes avaient rapidement ouvert une enquête pour les retrouver.



Selon une source proche du dossier, les deux jeunes sont parvenus à s’échapper de leurs ravisseurs avant de trouver refuge auprès de la police ghanéenne et de l’ambassade du Mali.



Grâce à l’intervention d’un député sénégalais, des billets d’avion leur ont été envoyés pour faciliter leur rapatriement. Momo et Bamba devraient ainsi retrouver leurs proches à Dakar ce jeudi soir, mettant fin à plusieurs jours d’angoisse et d’incertitude.



