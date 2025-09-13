Menu
Les assises des ‘’daara’’ prévues dans tous les départements dès la semaine prochaine


Le ministre Moustapha Guirassy annonce la tenue des assises des ‘’daara’’ dans tous les départements dès la semaine prochaine, une concertation nationale pour repenser l’éducation coranique et son intégration dans le système éducatif sénégalais.


Les assises des ‘’daara’’ (écoles coraniques) vont se tenir dans l’ensemble des départements du Sénégal ‘’d’ici à la semaine prochaine’’, suivant un plan méthodologique déjà élaboré, a annoncé vendredi le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, à Saly.

Lors de la cérémonie de clôture d’un atelier préparatoire, tenue en présence de plusieurs maîtres coraniques, le ministre a indiqué qu’une plateforme numérique sera mise en place afin de permettre aux citoyens d’interagir avec les organisateurs.

« Il s’agit de mobiliser les Sénégalais autour de cette question essentielle : les daara et l’éducation des enfants », a souligné M. Guirassy, qui espère voir les conclusions parvenir au chef de l’État avant le 28 novembre, date de la Journée nationale des ‘’daara’’.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait déjà insisté, lors de la dernière édition de cette journée à Diamniadio, sur l’importance de cette concertation nationale. Elle doit réunir éducateurs, décideurs politiques, familles religieuses et partenaires techniques afin de repenser la place des ‘’daara’’ dans le système éducatif.

L’objectif est de diversifier les contenus pédagogiques en intégrant des disciplines modernes et de mettre en place un cadre institutionnel et financier durable, basé sur des partenariats public-privé et un appui renforcé de l’État.

