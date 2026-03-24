Les Lions en regroupement à Paris avant leurs matchs amicaux

L’équipe nationale du Sénégal a lancé, ce lundi à Paris, son stage de préparation en vue de ses prochaines rencontres amicales. Les Lions affronteront le Pérou samedi à 16h GMT au Stade de France.

La Fédération sénégalaise de football a partagé sur ses réseaux sociaux des images montrant l’arrivée progressive des joueurs dans la capitale française.

La majorité des internationaux convoqués par le sélectionneur Pape Thiaw ont déjà rejoint le groupe, notamment le capitaine Kalidou Koulibaly ainsi que plusieurs cadres de l’équipe. Parmi eux figurent le gardien Édouard Mendy, Krépin Diatta et les nouveaux venus comme Mamadou Diakhon et Nobel Mendy.

D’autres joueurs ont également intégré le regroupement, dont Pape Guèye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng, Lamine Camara, Habib Diarra ou encore Assane Diao.

L’équipe devra cependant composer sans Sadio Mané pour cette série de matchs. Après la rencontre face au Pérou, les Lions affronteront la Gambie trois jours plus tard au Stade Abdoulaye-Wade.

Ces confrontations entrent dans le cadre de la préparation pour la prochaine Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Après ces deux matchs, le Sénégal poursuivra sa préparation avec une rencontre face aux États-Unis, prévue le 31 mai au Bank of America Stadium.

Logés dans le groupe I, les Lions partageront leur poule avec la France, la Norvège, ainsi qu’une équipe issue du tournoi intercontinental. Ils débuteront la compétition le 16 juin à 19h GMT au MetLife Stadium face à la France.