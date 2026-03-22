Les Lions en forme avant les matchs amicaux : performances remarquées en Europe

À l’approche des rencontres amicales face au Pérou et à la Gambie, de nombreux internationaux sénégalais ont affiché une belle forme dans leurs clubs respectifs en Europe, se distinguant par des réalisations décisives et des performances solides.

En Angleterre, Iliman Ndiaye s’est particulièrement illustré en inscrivant un but lors du succès d’Everton contre Chelsea (3-0). Idrissa Gana Gueye a également contribué à cette victoire avec une passe décisive sur le deuxième but. De son côté, Habib Diarra, titulaire pendant 85 minutes, a participé au succès de Sunderland sur le terrain de Newcastle (2-1). En revanche, West Ham s’est incliné face à Aston Villa (2-0), tandis que Tottenham, avec Pape Matar Sarr dans le onze de départ, a subi une lourde défaite contre Nottingham Forest (0-3). La rencontre entre Manchester City et Crystal Palace d’Ismaïla Sarr a été reportée.

En France, plusieurs Sénégalais étaient également en vue. Le RC Lens a largement dominé Angers (5-1), avec une passe décisive d’Abdallah Sima. Le Paris FC a pris le dessus sur Le Havre (3-2), match marqué par la présence de plusieurs joueurs sénégalais, dont Rassoul Ndiaye, auteur d’un but. L’AS Monaco s’est imposée face à Lyon (2-1), avec Lamine Camara titulaire et Krépin Diatta entré en fin de match. Le FC Metz a ramené un nul de Rennes (0-0), tandis que Toulouse a battu Lorient (1-0). Le Paris Saint-Germain s’est également imposé face à Nice (4-0).

En Espagne, Villarreal a dominé la Real Sociedad (3-1), avec Pape Gueye titulaire. Malgré une bonne prestation de Pathé Ciss, le Rayo Vallecano s’est incliné face au FC Barcelone. Nobel Mendy, récemment convoqué, n’a pas quitté le banc.

En Italie, Assane Diao a retrouvé le chemin des filets en ouvrant le score lors de la large victoire de Como face à Pisa (5-0). Boulaye Dia s’est illustré avec une passe décisive lors du succès de la Lazio contre Bologne (2-0). Dans les autres rencontres, Cremonese a battu Parme dans un duel entre joueurs sénégalais restés sur le banc. Hellas Vérone s’est incliné face à l’Atalanta, tandis qu’Idrissa Gueye n’a pas participé à la victoire de l’Udinese.

Enfin, en Belgique, le Club Bruges s’est largement imposé face au KV Malines (4-1), avec une entrée en jeu de Mamadou Diakhon. Anderlecht s’est incliné à domicile contre le Cercle de Bruges (3-2), alors que l’Union Saint-Gilloise s’est imposée sur la pelouse de Saint-Trond (3-2).