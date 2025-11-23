Le siège de France Télévisions évacué après une alerte à la bombe

« Les services de l’Etat ont prévenu l’entreprise d’une alerte à la bombe », indique Franceinfo sur son site. « La police et une équipe cynophile sont actuellement sur place pour une levée de doute », ajoute le groupe.



« Aux alentours de 17 heures, un signalement a été effectué concernant un engin explosif au siège de la chaine France Télévisions. Par mesure de sécurité, le responsable du média a souhaité l’évacuation du site », a, de son côté, déclaré une source policière.



L’évacuation a eu lieu peu après 17 h 30. Vers 18 h 30, la levée de doute était toujours en cours dans le bâtiment, situé dans le 15e arrondissement de Paris, selon des médias français.



Sur son site, franceinfo a indiqué que les équipes avaient pu réintégrer le bâtiment aux alentours 19h30, soit deux heures après le déclenchement de l’alarme.



Le 15 novembre, les locaux du groupe RMC BFM avaient eux aussi dû être évacués et les directs des antennes avaient été interrompus plus de deux heures et demie en raison d’une alerte à la bombe finalement levée.

