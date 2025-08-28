Menu
Le rappeur Khalifa libéré après près de quatre mois de détention préventive


Rédigé le Vendredi 5 Septembre 2025 à 05:18


Arrêté en mai et poursuivi pour diffamation et diffusion illicite de données personnelles, le rappeur Khalifa a été remis en liberté ce jeudi.


Khalifa, de son vrai nom Ababacar Khoureichi Ba, connu dans le milieu artistique sous l’appellation « Khalifa Rappeur », a retrouvé la liberté ce jeudi. Il avait été placé sous mandat de dépôt le 15 mai dernier par le juge du 5ᵉ cabinet.

L’artiste faisait face à plusieurs chefs d’inculpation : diffamation, injures publiques, diffusion illicite de données personnelles, provocation à des crimes et délits, ainsi que mise en danger de la vie d’autrui.

Très actif sur les réseaux sociaux, il avait été arrêté par la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) à la suite de trois plaintes. Parmi les plaignants figuraient Moustapha Sow, administrateur de la société SF Capital, et Mame Boye Diao, ancien directeur des Domaines.

