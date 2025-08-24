Le président Bassirou Diomaye Faye en route pour Paris après sa visite officielle au Japon

Après avoir achevé sa visite officielle au Japon, le président Bassirou Diomaye Faye s’est envolé ce mardi pour Paris. Il y prendra part, le mercredi 27 août 2025, en tant qu’invité spécial, à la rencontre annuelle des chefs d’entreprises français organisée par le MEDEF.



Durant son séjour au Japon, le chef de l’État avait participé à la TICAD 9 et à la Journée du Sénégal dans le cadre de l’Expo universelle Osaka-Kansai 2025. À cette occasion, il a réaffirmé la volonté du Sénégal de consolider une coopération bilatérale de 65 ans avec le Japon, basée sur le respect mutuel et le développement commun.



Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude envers l’empereur Naruhito, le Premier ministre Shigeru Ishiba et le peuple japonais pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont il a bénéficié, ainsi que sa délégation.

