Le président Bassirou Diomaye Faye en route pour Paris après sa visite officielle au Japon


Rédigé le Mardi 26 Août 2025 à 15:42 | Lu 50 fois Rédigé par


Le président sénégalais quitte le Japon pour Paris afin de participer, en tant qu’invité spécial, à la rencontre du MEDEF le 27 août 2025


Après avoir achevé sa visite officielle au Japon, le président Bassirou Diomaye Faye s’est envolé ce mardi pour Paris. Il y prendra part, le mercredi 27 août 2025, en tant qu’invité spécial, à la rencontre annuelle des chefs d’entreprises français organisée par le MEDEF.

Durant son séjour au Japon, le chef de l’État avait participé à la TICAD 9 et à la Journée du Sénégal dans le cadre de l’Expo universelle Osaka-Kansai 2025. À cette occasion, il a réaffirmé la volonté du Sénégal de consolider une coopération bilatérale de 65 ans avec le Japon, basée sur le respect mutuel et le développement commun.

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa gratitude envers l’empereur Naruhito, le Premier ministre Shigeru Ishiba et le peuple japonais pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont il a bénéficié, ainsi que sa délégation.




