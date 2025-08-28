Menu
L'Actualité au Sénégal

Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Tivaouane pour une visite au khalife général des tidianes


Rédigé le Samedi 30 Août 2025 à 11:13 | Lu 45 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu à Tivaouane pour rencontrer le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avant le Gamou, et adresser un message à la communauté musulmane.


Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Tivaouane pour une visite au khalife général des tidianes

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce samedi à partir de 11 heures à Tivaouane pour une visite de courtoisie auprès du khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, en prélude à la célébration du Gamou, selon des sources proches de la famille d’El Hadji Malick Sy.

D’après les mêmes sources, après son entretien avec le khalife, le chef de l’État délivrera un message à la communauté musulmane depuis l’auditorium Serigne Babacar Sy, situé à l’esplanade des mosquées de la cité religieuse.

aps

 




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags