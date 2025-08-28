Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Tivaouane pour une visite au khalife général des tidianes

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce samedi à partir de 11 heures à Tivaouane pour une visite de courtoisie auprès du khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, en prélude à la célébration du Gamou, selon des sources proches de la famille d’El Hadji Malick Sy.
D’après les mêmes sources, après son entretien avec le khalife, le chef de l’État délivrera un message à la communauté musulmane depuis l’auditorium Serigne Babacar Sy, situé à l’esplanade des mosquées de la cité religieuse.
aps