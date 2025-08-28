Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Tivaouane pour une visite au khalife général des tidianes

Samedi 30 Août 2025

Le président Bassirou Diomaye Faye est attendu à Tivaouane pour rencontrer le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avant le Gamou, et adresser un message à la communauté musulmane.