Menu
L'Actualité au Sénégal

Le khalife général des tidianes salue les efforts de l’État et appelle à la justice et à l’unité


Rédigé le Samedi 30 Août 2025 à 15:57 | Lu 40 fois Rédigé par


Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, recevant le président Bassirou Diomaye Faye, a salué les efforts de l’État, évoqué les inondations et rappelé l’importance de la justice et de l’unité au Sénégal.


Le khalife général des tidianes salue les efforts de l’État et appelle à la justice et à l’unité

 

Recevant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a salué les efforts de l’État visant à améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Toutefois, il a rappelé qu’il n’est pas « facile de construire ce pays », soulignant que cette mission requiert l’aide du Tout-Puissant.

Le guide religieux est revenu sur le phénomène des inondations et leurs nombreux dégâts, notamment à Tambacounda et au Fouta (Dande Mayo). Il a qualifié cette situation de phénomène divin, invitant à tourner les mains vers Dieu pour en atténuer les conséquences.

Il a également relevé que le quotidien des Sénégalais est marqué par des disputes récurrentes. Selon lui, il est nécessaire de savoir raison garder : chacun peut exprimer son opinion, mais toujours dans la vérité et dans un esprit de construction. Il a insisté sur le rôle essentiel de la justice, affirmant que « rien ne peut se construire sans justice » et qu’il ne saurait y avoir de paix sans elle.

En conclusion, Serigne Babacar Sy Mansour a formulé des prières pour le Sénégal, pour le chef de l’État, pour les populations touchées par les inondations, ainsi que pour une campagne agricole réussie et des récoltes abondantes.

dakaractu

 




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags