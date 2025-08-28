Le khalife général des tidianes salue les efforts de l’État et appelle à la justice et à l’unité

Recevant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a salué les efforts de l’État visant à améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Toutefois, il a rappelé qu’il n’est pas « facile de construire ce pays », soulignant que cette mission requiert l’aide du Tout-Puissant.



Le guide religieux est revenu sur le phénomène des inondations et leurs nombreux dégâts, notamment à Tambacounda et au Fouta (Dande Mayo). Il a qualifié cette situation de phénomène divin, invitant à tourner les mains vers Dieu pour en atténuer les conséquences.



Il a également relevé que le quotidien des Sénégalais est marqué par des disputes récurrentes. Selon lui, il est nécessaire de savoir raison garder : chacun peut exprimer son opinion, mais toujours dans la vérité et dans un esprit de construction. Il a insisté sur le rôle essentiel de la justice, affirmant que « rien ne peut se construire sans justice » et qu’il ne saurait y avoir de paix sans elle.



En conclusion, Serigne Babacar Sy Mansour a formulé des prières pour le Sénégal, pour le chef de l’État, pour les populations touchées par les inondations, ainsi que pour une campagne agricole réussie et des récoltes abondantes.



