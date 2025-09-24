Le gouvernement tient vendredi la première édition du rendez-vous “Kaddu” pour aborder l’actualité nationale





Le gouvernement sénégalais animera vendredi un point de presse consacré à l’actualité nationale, dans le cadre d’un nouveau format intitulé “Kaddu” (qui signifie la parole en wolof). Cette initiative vise à instaurer un rendez-vous régulier d’échanges avec la presse sur les grandes questions du moment, selon une note du Bureau d’information et de communication du gouvernement (BIC-GOUV).



La rencontre est prévue à 15h30 au Building administratif président Mamadou Dia. Trois sujets majeurs seront abordés, sous la modération de Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement.



Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, reviendra sur les opérations de réorganisation et de sécurisation de l’espace public, actuellement menées à Dakar et dans la banlieue.



Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, fera le point sur la gestion des inondations et le bilan des opérations hivernales, alors que plusieurs localités du pays sont affectées par les eaux de pluie et les crues du Fleuve Sénégal et de la Falémé, consécutives aux lâchers d’eau du barrage de Manantali.



Enfin, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, présentera un bilan de la rentrée scolaire 2025-2026, marquée par la reprise des cours à travers le territoire national.

