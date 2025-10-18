Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre 2025

Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 22 octobre 2025, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République.



AU TITRE DE LA COMMUNICATION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE



Le Chef de l’Etat a fait une communication portant sur les points suivants :



COMMEMORATION DU 81EME ANNIVERSAIRE DU MASSACRE DE THIAROYE ET CELEBRATION DE LA JOURNEE DES TIRAILLEURS SENEGALAIS



Le Président de la République a informé le Conseil avoir reçu, le jeudi 16 octobre 2025, le livre blanc sur le Massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944. Il adresse ses félicitations au Premier Ministre qui a supervisé ce travail de mémoire et de vérité, d’une portée symbolique et historique exceptionnelle. Il rend également un vibrant hommage au Professeur Mamadou DIOUF qui a coordonné les travaux du Comité de commémoration ayant enregistré la contribution d’éminents historiens ainsi qu’à son équipe.



Rappelant que la restauration de la mémoire des résistants et héros africains demeure un axe majeur du Projet panafricain du Sénégal, le Chef de l’Etat a exprimé sa gratitude à son homologue du Kenya, Son Excellence Monsieur William RUTO, à la suite de sa participation, en qualité d’invité d’honneur, aux célébrations officielles de la Journée des Héros de son pays, le 20 octobre 2025.



Poursuivant sa communication, le Président de la République demande au Gouvernement d’exploiter les constats, enseignements, conclusions et recommandations du livre blanc sur le Massacre de Thiaroye et de prendre toutes les dispositions pour l’implantation, dans les meilleurs délais, du Centre spécial de documentation au sein du Cimetière de Thiaroye. Il invite, enfin, le Premier Ministre à coordonner l’organisation et le déroulement des activités indiquées dans le cadre de la commémoration du 81ème anniversaire du Massacre de Thiaroye, prévue le 1er décembre 2025.



DEROULEMENT DE LA SESSION BUDGETAIRE ET GESTION PREVENTIVE DES URGENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES



Rappelant le dépôt du projet de Loi de Finances de l’année 2026 à l’Assemblée nationale, le 15 octobre 2025, jour de l’ouverture de la session ordinaire unique du Parlement, le Président de la République félicite le Premier Ministre, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, le Ministre des Finances et du Budget et l’ensemble des membres du Gouvernement pour le travail effectué, en vue de bâtir un budget pour la Nation conforme aux orientations du Plan de Redressement en cours d’exécution et de l’Agenda national de Transformation porté par la Vision Sénégal 2050.



Dans ce cadre, le Président de la République, après avoir fait observer que la session budgétaire est un moment fort de dialogue démocratique, de vérité et de transparence, demande aux membres du Gouvernement de prendre toutes les dispositions requises, afin de présenter devant la Représentation nationale, au mieux et en vue d’asseoir la performance de la gestion sectorielle, les politiques, programmes, projets et actions pour accélérer : (i) la relance de l’investissement productif et l’emploi ; (ii) le développement du secteur privé ; (iii) l’amélioration du bien-être des populations sur l’étendue du territoire national.



Par ailleurs, le Président de la République indique au Premier Ministre, au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et au Ministre des Finances et du Budget l’urgence de procéder à l’évaluation des mesures et impacts du Plan de redressement économique et social (PRES) et de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Développement (SND).



Dans l’exécution du PRES, il invite le Premier Ministre à veiller à : (i) la maitrise des prix des denrées alimentaires et services de consommation courante et la préservation du pouvoir d’achat des ménages ; (ii) la justice sociale et la protection des groupes vulnérables.



AMELIORATION CONCERTEE DE L’AMENAGEMENT URBAIN ET DU CADRE DE VIE DES POPULATIONS



Le Président de la République souligne que la gestion inclusive et responsable du cadre de vie des populations demeure un élément fondamental de la modernisation des villes et communes. Il instruit le Gouvernement, à cet égard, de prendre toutes les dispositions et mesures afin de favoriser le développement d’un urbanisme commercial maitrisé, qui préserve les espaces aménagés, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que le cadre de vie des populations. En outre, le Président de la République rappelle son attachement à l’accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation des marchés et espaces commerciaux.



Le Chef de l’Etat demande, par ailleurs, au Ministre en charge de l’Environnement et de la Transition écologique, au Ministre de l’Urbanisme et des Collectivités territoriales, et au Ministre de l’Assainissement de travailler à l’amélioration continue et durable du système de gestion des déchets solides et liquides, à travers des concertations soutenues et des cadres opérationnels d’intervention entre les sociétés, services, projets et acteurs.



Enfin, le Chef de l’Etat souligne l’importance d’un aménagement paysager adéquat des villes et communes qui doivent davantage faire de la propreté, de la modernisation des espaces publics et de la qualité du cadre de vie, des priorités dans leurs programmes urbains de transformation.



AGENDA DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUIVI DE L’INTEGRATION, DE LA COOPERATION ET DES PARTENARIATS



Le Chef de l’Etat a exprimé sa gratitude et ses félicitations à son homologue rwandais, Son Excellence Monsieur Paul KAGAME, pour l’accueil exceptionnel et le succès notable de sa visite d’Etat et de travail du 17 au 19 octobre 2025, tournant majeur dans les relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et le Rwanda. Il a, en outre, exprimé sa reconnaissance à son homologue, Son Excellence Monsieur William RUTO, pour la parfaite réussite de sa visite officielle au Kenya du 19 au 21 octobre 2025.



Pour clore sa communication, le Président de la République annonce qu’il présidera, le jeudi 23 octobre 2025, la première réunion du Conseil supérieur d’Orientation Agrosylvopastoral.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



Monsieur le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a présenté une communication sur l’accélération de l’inclusion numérique au Sénégal.

Monsieur le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a fait le point sur la situation hebdomadaire de la gestion des inondations.

Monsieur le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a fait une communication sur les vérifications administratives et financières des collectivités territoriales.

AU TITRE DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÈGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté :



le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national de Coordination de la Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;

le projet de décret relatif au contrôle et à la supervision des personnes assujetties du secteur non financier en matière de Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP) ;

le projet de décret fixant les redevances issues de la régulation du secteur pharmaceutique et leurs modalités de perception.

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



AU TITRE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE :



Monsieur Djibril NDOYE, Auditeur interne, titulaire d’un Master en Direction Financière-Contrôle de Gestion-Audit interne, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de la Justice, en remplacement de Monsieur Aliou NDIAYE.

AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE :



Madame Djireye Clotilde COLY, Expert-comptable, est nommée Directeur de l’Emploi au Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en remplacement de Monsieur Babacar SY.

Madame Khady MBODJ, Psychologue conseiller, matricule de solde n° 725 803/A, est nommée Directeur de l’Orientation professionnelle au Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique, poste vacant.

AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE



Monsieur Massamba NDIAYE, Ingénieur en Développement Economique local, est nommé Directeur général de l’Association Sénégalaise de Normalisation au Ministère de l’Industrie et du Commerce, en remplacement de Monsieur Abdourahmane NDIONE, appelé à d’autres fonctions.

AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE :



Monsieur Amadoune DIOP, Administrateur civil, matricule de solde n° 606 107/D, précédemment Préfet du Département de Gossas, est nommé Préfet du Département de Podor, en remplacement de Monsieur Mactar DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Georges Samba FAYE, Administrateur civil, matricule de solde n° 722 161/K, précédemment Adjoint au Gouverneur de la Région de Thiès chargé des Affaires administratives, est nommé Préfet du Département de Gossas, en remplacement de Monsieur Amadoune DIOP, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Omar Sarr DIOP, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 638 488/G, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Kolda, est nommé Adjoint au Prefet du Département de Thiès, poste vacant.

Monsieur Alioune Badara Sibiri GASSAMA, Instituteur, matricule de solde n° 600 304/A, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Niaming, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Goudomp, en remplacement de Monsieur Baba WILLANE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Mohameth El Amine NDOYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 681 470/B, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Bignona, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Modou SAMB, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Modou SAMB, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 696 217/E, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Rufisque, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Ziguinchor, poste vacant.

Monsieur Ibrahima POUYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 731 835/F, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Malika, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Bignona, en remplacement de Monsieur Mohameth El Amine NDOYE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Babacar DIOUF, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 722 192/M, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Rufisque Est, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Salémata, poste vacant.

Monsieur Mamadou Farba SY, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 661 449/H, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Saraya, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Mbour, poste vacant.

Monsieur Serigne FALL, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 696 210/B, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Nioro du Rip, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Dakar, poste vacant.

Monsieur Landing DIATTA, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 635 228/Z, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Sam Notaire, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Dagana, en remplacement de Monsieur Hubert Lazare Birame FAYE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Henry Ndiagne GUEYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 681 461/Z, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Koumpentoum, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Bou KAMARA, appelé à d’autres fonctions.

Madame Jacqueline dite Khadidiatou DIOP, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 722 239/A précédemment Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement des Parcelles assainies, est nommée Adjointe au Préfet du Département de Pikine, poste vacant.

Monsieur Boubacar BA, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 722 225/B, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Wakhinane Nimzatt, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Kaffrine, en remplacement de Monsieur Modou THIAO, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Moussa BA, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 722 223/D, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Bambey, en remplacement de Monsieur Mamadou FAYE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Etienne Antoine LOPY, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 645 476/D, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Yeumbeul, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Ousseynou KABA, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Ousmane THIOUB, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 722 190/0, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiaroye, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Louga, en remplacement de Monsieur Sékhou SEYDI, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Ciré BA, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 722 246/C, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Notto, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Amadou SOW, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Ababacar Sadikhe GUEYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 722 244/E, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Grand Dakar, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Thierno Hamidou SOW, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Abdoul SOW, Instituteur, matricule de solde n° 622 919/K, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Gossas, est nommé Adjoint au Préfet du Département d’Oussouye, en remplacement de Monsieur Georges Gabriel DIARRA, appelé à d’autres fonctions.

Madame Néné DIOMBANA, Inspectrice de l’Animation et du Développement, matricule de solde n° 619 133/M, précédemment Adjointe au Préfet du Département de Matam, est nommée Adjointe au Préfet du Département de Gossas, en remplacement de Monsieur Abdoul SOW, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Abiboulaye DIALLO, Instituteur, matricule de solde n° 514 624/L, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissaient de Ouadiour, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Nioro du Rip, en remplacement de Monsieur Serigne FALL, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Youssoupha SEYE, Instituteur, matricule de solde n° 632 336/A, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndindy, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Matam, en remplacement de Madame Néné DIOMBANA, appelée à d’autres fonctions.

Monsieur Hubert Lazare Birame FAYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 681 460/A, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Dagana, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Diendé, Département de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Sébastien SENGHOR, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Baba WILLANE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 681 472/Z, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Goudomp, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Djirédji, Département de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Moussa SY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Mouhamadou Lamine THIAM, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 609 859/C, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Mousseu, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Oumar DIA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Ousmane THIAO, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 621 196/G, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Mbédiène, Département de Louga, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Lamine THIAM, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Amadou SARR, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 661 448/G, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Bala, Département de Goudiry, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Mbédiène, Département de Louga, en remplacement de Monsieur Ousmane THIAO, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Modou THIAO, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 601 271/K, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Kaffrine, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Bala, Département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Amadou SARR, appelé à d’autres fonctions.

Madame Khady Basse NDIAYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 744 779/D, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement des Parcelles assainies, Département de Dakar, en remplacement de Madame Jacqueline dite Khadidiatou DIOP, appelée à d’autres fonctions.

Monsieur Ababacar DIEYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 666 319/E, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Grand Dakar, Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Ababacar Sadikhe GUEYE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Tafsir Mouhamed THIAW, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 744 883/D, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakar Plateau, Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Masse BOUSSO, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Masse BOUSSO, Instituteur, matricule de solde n° 626 748/A, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakar Plateau, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement Saré Coly Sallé, Département de Vélingara, en remplacement de Monsieur Younousse DIOP, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Mamadou Diallo WADE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 629 496/L, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Rufisque Est, Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Babacar DIOUF, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Ibrahima MBENGUE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 746 002/G, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Gamadji Saré, Département de Podor, en remplacement de Monsieur Fary NDAO, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Tafsir Oumar SALL, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 746 019/A, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Dioulacolon, Département de Kolda, en remplacement de Monsieur El Hadji Djibril FALL, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Coliba DIATTA, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 746 280/0, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Paoskoto, Département de Nioro du Rip, en remplacement de Monsieur Lamine KABA, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Moustapha SECK, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 732 308/E, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Missira Wadène, Département de Koungheul, en remplacement de Monsieur Kéba SALL, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Pierre Nestor Noêl COLY, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 744 923/C, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Notto, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Ciré BA, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Adama PAYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 645 826/E, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Sam Notaire, Département de Guédiawaye, en remplacement de Monsieur Landing DIATTA, appelé à d’autres fonctions.

Madame Sébastiana BADJI, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 746 012/H, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement de Malika, Département de Keur Massar, en remplacement de Monsieur Ibrahima POUYE, appelé à d’autres fonctions.

Madame Fatou Diaw NIANG, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 746 002/G, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiès Sud, Département de Thiès, en remplacement de Monsieur Ibrahima DRAME, appelé à d’autres fonctions.

Madame Mané DIAW, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 744 947/C, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement de Diamniado, Département de Rufisque, en remplacement de Madame Marième Sylvia KANE, appelée à d’autres fonctions.

Madame Marième Sylvia KANE, institutrice, matricule de solde n° 676 530/C, précédemment adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement de Diamniadio, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement de Wack Ngouna, Département de Nioro du Rip, en remplacement de Monsieur Ciré DIALLO, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Cheikh DIAGNE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 744 905/G, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Niakhar, Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Amadou BA, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Daouda MBOW, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 688 521/B, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndame, Département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Mamadou Mansour NIANG, appelé à d’autres fonctions.

Madame Mariama DIAW, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 744 996/A, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, Département de Dakar, en remplacement de Monsieur Madiéye NDIAYE, appelé à d’autres fonctions

Monsieur Madièye NDIAYE, Instituteur, matricule de solde n° 611 323/B, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement des Almadies, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Koumbal, Département de Kaolack, en remplacement de Monsieur Birahime Fall, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Abdourahmane KEBE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 701 583/H, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Fimela, Département de Fatick, en remplacement de Monsieur Oumar KABA, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Mouhamed Malick NGOM, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 744 919/J, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Fissel, Département de Mbour, en remplacement de Monsieur Léopold Yangane DIOP, appelé à d’autres fonctions.

Madame Adji Mame Diarra Bousso MBAYE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 744 945/G, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement de Wakhinane Nimzatt, Département de Guédiawaye, en remplacement de Monsieur Boubacar BA, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur El Hadji Balla CAMARA, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 651 696/A, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Pikine Dagoudane, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Hamady TOURE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Amadou Garmy WADE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 746 017/G, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, Département de Tivaoune, en remplacement de Monsieur Cheikh Tidiane SOW, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Cheikh Tidiane SOW, Instituteur, matricule de solde n° 513 210/F, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Vélingara Ferlo, Département de Ranérou Ferlo, poste vacant.

Madame Soda Mariama CISSE, Secrétaire d’administration, matricule de solde n° 744 877/A, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiaroye, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Ousmane THIOUB, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Amadou NDIAYE, Instituteur, matricule de solde n° 632 612/B, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Dakatély, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Tattaguine, Département de Fatick, en remplacement de Madame Guéda DOUCOURE, appelée à d’autres fonctions.

Madame Guéda DOUCOURE, Institutrice, matricule de solde n° 683 357/D, précédemment Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement de Tattaguine, est nommée Adjointe au Sous-préfet de l’Arrondissement de Lour Escale, Département de Koungheul, en remplacement de Monsieur Mamadou DIENG, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Birahime FALL, Professeur de Collèges d’Enseignement moyen, matricule de solde n° 515 486/H, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Koumbal, est nommé Adjoint au Sous-préfet de Arrondissement de Pakour, Département de Vélingara, en remplacement de Monsieur Cheikh Sarr THIOUNE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Oumar DIENG, Instituteur, matricule de solde n° 629 978/C, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Fongolimbi, Département de Kédougou, en remplacement de Monsieur Yoro SY, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Hamady NIANG, Instituteur, matricule de solde n° 713 594/I, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Niaming, Département de Médina Yoro Foulah, en remplacement de Monsieur Alioune Badara Sibiri GASSAMA, appelé à d’autres fonctions.

Marie Rose Khady Fatou FAYE



Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre,



Chargée des Relations avec les Institutions,



Porte-parole du Gouvernement

