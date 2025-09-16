Le Sénégal réélu au Conseil d’exploitation postale de l’UPU pour la période 2026-2029





Le Sénégal a été réélu ce jeudi à Dubaï au Conseil d’exploitation postale (CEP) de l’Union postale universelle (UPU), à l’issue du 28ᵉ congrès de l’organisation. Le pays siégera à nouveau pour un mandat de quatre ans (2026-2029), a annoncé le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.



Dans une publication sur son compte X, le ministère souligne que cette reconduction traduit une reconnaissance internationale du leadership du Sénégal dans le secteur postal, ainsi que de son ambition de moderniser et digitaliser les services postaux pour relever les défis liés au commerce électronique, à l’inclusion financière et à la connectivité numérique.



Le communiqué rappelle également la pertinence des orientations stratégiques nationales, notamment la tenue du Conseil interministériel consacré au secteur postal, le 1ᵉʳ septembre 2025, sous la présidence du Premier ministre Ousmane Sonko.



Avec ce nouveau mandat, le Sénégal entend contribuer activement aux travaux du CEP en partageant son expertise et en œuvrant pour l’émergence d’un système postal universel innovant, sécurisé et accessible à tous.



Le rôle du Conseil d’exploitation postale

Le CEP, l’un des deux organes subsidiaires de l’UPU avec le Conseil d’administration, est chargé d’examiner les questions opérationnelles, techniques, commerciales et économiques liées aux services postaux internationaux. Il formule également des recommandations aux États membres pour améliorer la qualité, l’efficacité et la viabilité du réseau postal mondial.



Il est composé de 40 pays élus pour quatre ans par le Congrès de l’UPU.

