Le Sénégal conteste la dégradation de sa note souveraine par Moody’s





Le ministère des Finances et du Budget a vivement réagi à la décision de Moody’s Investor Services d’abaisser la note souveraine du Sénégal de B3 à Caa1, estimant que cette évaluation repose sur des hypothèses subjectives et infondées.



Dans un communiqué publié le 11 octobre, le gouvernement dénonce une analyse « spéculative et biaisée » qui ne reflète pas la réalité économique nationale. Il assure que les fondamentaux du pays demeurent solides, soutenus par des politiques publiques rigoureuses et des réformes structurelles.



Parmi ces réformes figurent la mise en œuvre du Plan de Redressement Économique et Social (PRES), la révision du Code général des impôts et l’adoption d’un nouveau Code des investissements visant à renforcer la compétitivité et la soutenabilité de la dette publique.



Le ministère qualifie le rapport de Moody’s de prématuré et incomplet, soulignant qu’il s’appuie sur des sources non identifiées et s’inscrit dans une tendance critique récurrente.



Le communiqué rappelle qu’à fin juin 2025, le déficit budgétaire s’élevait à 588 milliards de FCFA, avec un taux d’exécution des recettes de 50 %, conforme aux prévisions. Le gouvernement maintient son objectif de ramener le déficit à 5 % du PIB d’ici 2026, contre 7,8 % attendus en 2025.



Le texte met également en avant la mobilisation réussie de financements sur les marchés régionaux et internationaux, ainsi que la croissance économique soutenue par les performances du secteur énergétique et l’amélioration du climat des affaires.



Le Sénégal appelle enfin ses partenaires et investisseurs à se référer à des données fiables et équilibrées, invitant Moody’s à davantage de rigueur et d’objectivité dans ses notations.



Le communiqué conclut en réaffirmant la confiance du pays dans la solidité de son économie et la pertinence de ses politiques financières.



