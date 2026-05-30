Le Sénégal battu par les États-Unis en amical malgré un doublé de Sadio Mané

L’équipe nationale du Sénégal a été battue par les États-Unis (3-2), dimanche à Charlotte, lors d’une rencontre amicale.

Privés de plusieurs cadres, notamment Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly, récemment revenus de blessure, les Lions ont connu une entame difficile. Pape Gueye et Moussa Niakhaté ont débuté la rencontre sur le banc.

Les Américains ont rapidement pris le contrôle du match et ont marqué à deux reprises dès la première période, aux 7e et 20e minutes. En difficulté durant les trente premières minutes, les Sénégalais ont toutefois réagi avant la pause. Servi par Habib Diarra, Sadio Mané a réduit l’écart à la 41e minute.

Après le retour des vestiaires, les entrées d’El Hadji Malick Diouf et de Pape Gueye ont permis au Sénégal de retrouver davantage de dynamisme. Malgré cela, les problèmes défensifs observés en première période ont persisté. L’entrée de Moustapha Mbow n’a pas permis de corriger ces difficultés.

Sadio Mané a ensuite remis les deux équipes à égalité en inscrivant son deuxième but de la rencontre, portant son total à 56 réalisations sous le maillot national. Il a par la suite laissé sa place à Assane Diao.

Les Lions ont néanmoins concédé un troisième but à la 63e minute et n’ont pas réussi à revenir au score malgré les entrées de Moussa Niakhaté, Pape Matar Sarr et Bamba Dieng à la 71e minute.

Cette défaite met fin à une série de dix matchs sans revers pour la sélection sénégalaise. La prestation de Bara Sapoko Ndiaye a constitué l’une des principales satisfactions de la rencontre. Pour sa première sélection, le milieu de terrain de 18 ans du Bayern Munich a disputé l’intégralité du match.

La précédente défaite du Sénégal remontait au 15 novembre dernier contre le Brésil (0-2), lors d’un match amical disputé à Londres.

Les Lions poursuivront leur préparation avec une rencontre amicale face à l’Arabie Saoudite le 9 juin à 23h GMT, à San Antonio, au Texas. Le groupe devrait ensuite être renforcé par l’arrivée d’Ismaïla Sarr, Yehvann Diouf, Antoine Mendy, Pathé Ciss et Ibrahim Mbaye.

Le 11 juin, la sélection sénégalaise rejoindra son camp de base situé dans l’État du New Jersey. Placé dans le même groupe que la France, la Norvège et l’Irak, le Sénégal débutera la compétition contre la France le 16 juin au Stade de New York. Les Lions affronteront ensuite la Norvège le 23 juin au stade MetLife du New Jersey avant de terminer la phase de groupes face à l’Irak le 26 juin au stade de Toronto.

La Coupe du monde 2026 se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet.