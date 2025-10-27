Le Sénégal accueille la dépouille de Cheikh Touré, jeune gardien décédé au Ghana

Menu
La dépouille de Cheikh Touré, jeune gardien sénégalais décédé au Ghana dans des circonstances non élucidées, sera rapatriée à Dakar ce samedi avant son inhumation prévue à Touba.


Le Sénégal s’apprête à accueillir, dans une grande tristesse, la dépouille de Cheikh Touré, jeune gardien de but décédé au Ghana dans des circonstances encore non élucidées. Parti plein d’espoir pour poursuivre sa carrière, le footballeur rentre malheureusement au pays sans vie. Son corps est attendu à Dakar ce samedi, avant son inhumation prévue dimanche à Touba, selon des informations rapportées par la RFM.

Le 18 octobre dernier, le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur avait indiqué que les premières enquêtes menées par les services consulaires au Ghana laissaient penser que Cheikh Touré aurait été victime d’un réseau d’escroquerie et d’extorsion de fonds.

Deux jours plus tard, la police ghanéenne a publié un communiqué précisant que la victime avait été transportée à l’hôpital de Manhyia par un individu se présentant comme son frère. Cheikh Touré souffrait alors de multiples blessures abdominales. L’homme aurait déclaré qu’il s’agissait des suites d’un accident avant de déposer le corps à la morgue Ebenezer de Tafo, à Kumasi.

Les autorités hospitalières ont constaté le décès du jeune Sénégalais à son arrivée. La police ghanéenne a affirmé qu’une enquête approfondie est en cours pour déterminer les causes réelles du drame et identifier les responsables.

