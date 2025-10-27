Innovation militaire : Aliou Diop remporte le Prix spécial du président de la République





Le Prix spécial du président de la République, consacré à l’innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire, a été attribué ce lundi à Aliou Diop, ingénieur sénégalais et expert en robotique. Il a été récompensé pour la conception d’un robot d’interception et de soutien au combat, une innovation majeure présentée lors de la Journée des Forces armées, célébrée cette année sur le thème « Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026 ».



Polytechnicien, spécialisé en systèmes d’armement et intelligence artificielle, Aliou Diop a conçu un robot capable d’intégrer différents modules d’intervention, notamment pour les opérations de déminage dans le sud du pays. Cet équipement peut également être adapté à un usage civil, grâce à la possibilité de remplacer le module de combat par des dispositifs d’épandage ou d’urbanisation.



Le deuxième prix est revenu au commandant El Hadji Ndiaye, ingénieur en génie électrique, pour son robot d’intervention sur engins explosifs, un dispositif reconnu pour sa robustesse et sa conception réalisée à 80 % avec des composants locaux, facilitant ainsi la maintenance.



Le troisième prix a été décerné à Mouhamadou Gueye, concepteur de drones, pour son projet d’aéronefs sans pilote intégrant une capacité locale de fabrication de câblages électroniques. Ce programme prévoit la création de cent emplois directs et plus de deux cents indirects, contribuant ainsi à l’essor d’une filière technologique nationale.



Institué le 8 novembre 2024 par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, ce prix vise à stimuler la recherche et la valorisation de solutions technologiques dans le domaine de la défense. Les trois lauréats ont été sélectionnés parmi 53 candidatures, sur la base de critères liés à l’innovation, l’impact stratégique, la viabilité économique et la contribution à l’écosystème local.



La Journée des Forces armées s’est tenue à l’État-major de l’Armée au camp Dial Diop, sous la présidence du chef de l’État, et a été également célébrée dans les zones militaires régionales, sous la supervision des gouverneurs.

