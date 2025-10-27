Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Innovation militaire : Aliou Diop remporte le Prix spécial du président de la République


Rédigé le Lundi 10 Novembre 2025 à 14:17 | Lu 30 fois Rédigé par


L’ingénieur sénégalais Aliou Diop a reçu le Prix spécial du président de la République pour son robot d’interception et de soutien au combat, lors de la Journée des Forces armées.


Innovation militaire : Aliou Diop remporte le Prix spécial du président de la République

 

Le Prix spécial du président de la République, consacré à l’innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire, a été attribué ce lundi à Aliou Diop, ingénieur sénégalais et expert en robotique. Il a été récompensé pour la conception d’un robot d’interception et de soutien au combat, une innovation majeure présentée lors de la Journée des Forces armées, célébrée cette année sur le thème « Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026 ».

Polytechnicien, spécialisé en systèmes d’armement et intelligence artificielle, Aliou Diop a conçu un robot capable d’intégrer différents modules d’intervention, notamment pour les opérations de déminage dans le sud du pays. Cet équipement peut également être adapté à un usage civil, grâce à la possibilité de remplacer le module de combat par des dispositifs d’épandage ou d’urbanisation.

Le deuxième prix est revenu au commandant El Hadji Ndiaye, ingénieur en génie électrique, pour son robot d’intervention sur engins explosifs, un dispositif reconnu pour sa robustesse et sa conception réalisée à 80 % avec des composants locaux, facilitant ainsi la maintenance.

Le troisième prix a été décerné à Mouhamadou Gueye, concepteur de drones, pour son projet d’aéronefs sans pilote intégrant une capacité locale de fabrication de câblages électroniques. Ce programme prévoit la création de cent emplois directs et plus de deux cents indirects, contribuant ainsi à l’essor d’une filière technologique nationale.

Institué le 8 novembre 2024 par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, ce prix vise à stimuler la recherche et la valorisation de solutions technologiques dans le domaine de la défense. Les trois lauréats ont été sélectionnés parmi 53 candidatures, sur la base de critères liés à l’innovation, l’impact stratégique, la viabilité économique et la contribution à l’écosystème local.

La Journée des Forces armées s’est tenue à l’État-major de l’Armée au camp Dial Diop, sous la présidence du chef de l’État, et a été également célébrée dans les zones militaires régionales, sous la supervision des gouverneurs.



Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Thiès célèbre la Journée des Forces Armées sous le signe des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès célèbre la Journée des Forces Armées sous le signe des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026
La région de Thiès a célébré la Journée des Forces Armées 2025 en présence des autorités locales. Le gouverneur Saër Ndao a salué le rôle essentiel des forces armées dans la préparation des Jeux...

Journée des Forces armées : Bassirou Diomaye Faye salue le rôle stratégique de l’armée pour les JOJ Dakar 2026

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Journée des Forces armées : Bassirou Diomaye Faye salue le rôle stratégique de l’armée pour les JOJ Dakar 2026
Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé la Journée des Forces armées, axée sur le partenariat entre l’armée et les Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, rendant hommage au professionnalisme...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags