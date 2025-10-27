La Marine nationale du Sénégal réussit avec succès le premier tir d’un missile antinavire de son histoire





Un moment historique vient de marquer un tournant décisif pour les forces armées sénégalaises : la Marine nationale a réussi, pour la première fois, le tir d’un missile antinavire depuis un patrouilleur de haute mer (PHM). Cette prouesse technologique illustre la modernisation et la montée en puissance de la flotte nationale dans le cadre de la Stratégie navale 2050.



Selon le Commandant Ndiaye, chargé de communication de la Marine nationale, « ce succès est le résultat d’une vision claire, d’un engagement constant et d’une préparation rigoureuse ». Il a également salué « la maîtrise technique et le professionnalisme » des équipages, mettant en avant le niveau de compétence atteint par les forces sénégalaises dans un domaine jusque-là réservé aux grandes puissances navales.



Ce test réussi renforce la capacité du Sénégal à protéger ses intérêts maritimes sur un espace de près de 200 000 km², riche en ressources halieutiques et en hydrocarbures. Face aux défis tels que la pêche non autorisée, les trafics en mer ou la protection des ressources énergétiques, la Marine dispose désormais d’un outil de dissuasion crédible et d’une autonomie opérationnelle renforcée.



Cette réussite intervient à un moment symbolique : la célébration du cinquantenaire de la Marine nationale et de la Journée des Forces armées. « Cet exploit illustre la maturité de notre institution et notre engagement à défendre la souveraineté maritime du Sénégal », a déclaré le Commandant Ndiaye.



Les nouveaux patrouilleurs de haute mer, équipés de systèmes d’armes modernes, permettront d’améliorer la surveillance de la zone économique exclusive et d’assurer une réponse rapide face à toute menace.



Avec cette avancée, le Sénégal confirme sa place parmi les acteurs maritimes influents d’Afrique de l’Ouest. Fidèle à sa devise « Sur mer, pour la patrie », la Marine nationale ouvre une nouvelle page de son histoire, celle d’une force moderne, souveraine et prête à protéger les intérêts du pays sur toutes les mers.

