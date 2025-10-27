Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

La Marine nationale du Sénégal réussit avec succès le premier tir d’un missile antinavire de son histoire


Rédigé le Lundi 10 Novembre 2025 à 09:16 | Lu 39 fois Rédigé par


La Marine nationale sénégalaise a réalisé pour la première fois un tir de missile antinavire depuis un patrouilleur de haute mer, marquant une étape majeure dans la modernisation de ses capacités maritimes.


 

Un moment historique vient de marquer un tournant décisif pour les forces armées sénégalaises : la Marine nationale a réussi, pour la première fois, le tir d’un missile antinavire depuis un patrouilleur de haute mer (PHM). Cette prouesse technologique illustre la modernisation et la montée en puissance de la flotte nationale dans le cadre de la Stratégie navale 2050.

Selon le Commandant Ndiaye, chargé de communication de la Marine nationale, « ce succès est le résultat d’une vision claire, d’un engagement constant et d’une préparation rigoureuse ». Il a également salué « la maîtrise technique et le professionnalisme » des équipages, mettant en avant le niveau de compétence atteint par les forces sénégalaises dans un domaine jusque-là réservé aux grandes puissances navales.

Ce test réussi renforce la capacité du Sénégal à protéger ses intérêts maritimes sur un espace de près de 200 000 km², riche en ressources halieutiques et en hydrocarbures. Face aux défis tels que la pêche non autorisée, les trafics en mer ou la protection des ressources énergétiques, la Marine dispose désormais d’un outil de dissuasion crédible et d’une autonomie opérationnelle renforcée.

Cette réussite intervient à un moment symbolique : la célébration du cinquantenaire de la Marine nationale et de la Journée des Forces armées. « Cet exploit illustre la maturité de notre institution et notre engagement à défendre la souveraineté maritime du Sénégal », a déclaré le Commandant Ndiaye.

Les nouveaux patrouilleurs de haute mer, équipés de systèmes d’armes modernes, permettront d’améliorer la surveillance de la zone économique exclusive et d’assurer une réponse rapide face à toute menace.

Avec cette avancée, le Sénégal confirme sa place parmi les acteurs maritimes influents d’Afrique de l’Ouest. Fidèle à sa devise « Sur mer, pour la patrie », la Marine nationale ouvre une nouvelle page de son histoire, celle d’une force moderne, souveraine et prête à protéger les intérêts du pays sur toutes les mers.



Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Cambriolage à Saly : le domicile d’un couple expatrié vidé de ses biens

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Cambriolage à Saly : le domicile d’un couple expatrié vidé de ses biens
Un couple récemment installé à Saly a été victime d’un cambriolage dans la nuit du 7 au 8 novembre 2025. Les auteurs, toujours recherchés, ont emporté plusieurs objets de valeur.   La station...

Le Sénégal signe le protocole d’organisation du Hajj 2026 avec l’Arabie saoudite à Djeddah

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Le Sénégal signe le protocole d’organisation du Hajj 2026 avec l’Arabie saoudite à Djeddah
Le général Mamadou Gaye a signé à Djeddah le protocole fixant les modalités du Hajj 2026, marquant une étape clé dans la préparation du pèlerinage pour les fidèles sénégalais.   Le délégué...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags