Le Sénat américain adopte une résolution interdisant le recours à la force armée contre le Venezuela



52 sénateurs ont voté pour la résolution, plusieurs républicains se joignant aux démocrates.



47 ont voté contre.



#⃣"La motion est adoptée", a déclaré le président de séance.



Le 3 janvier, les États-Unis avaient mené une opération au Venezuela, enlevant le Président Maduro et son épouse et les conduisant à New York pour traduire devant un tribunal. Donald Trump les avait accusés de "narcoterrorisme".

La Russie et de nombreux autres États ont fermement condamné l'action américaine, exigeant la libération de Maduro et mettant en garde contre toute nouvelle escalade.

