Le Président Bassirou Diomaye Faye salue l’avancement des travaux des JOJ Dakar 2026

L'Actualité au Sénégal

En visite sur les sites des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué les progrès réalisés et réaffirmé sa volonté d'en faire un événement exemplaire pour le Sénégal et l'Afrique.


Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce dimanche une visite de terrain sur les sites des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Cette visite a permis au Chef de l’État d’évaluer l’état d’avancement des travaux et de réaffirmer son ambition de faire de Dakar 2026 un modèle d’organisation pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour la jeunesse mondiale.

Le Président a félicité les équipes techniques ainsi que les partenaires engagés sur les différents chantiers, tout en exhortant le Gouvernement et les acteurs concernés à renforcer leurs efforts afin de garantir la livraison, dans les délais, d’infrastructures modernes, inclusives et durables.

Au-delà du cadre sportif, les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 incarnent une jeunesse sénégalaise unie, créative et citoyenne, porteuse d’un héritage de cohésion et de fierté nationale.

L’Afrique accueille, Dakar célèbre !




