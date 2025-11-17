Le Port de Dakar allège les charges des opérateurs maliens pour faciliter l’acheminement des marchandises





Le Port autonome de Dakar a décidé d’exonérer, durant trois mois, les pénalités et frais de stockage appliqués aux marchandises maliennes afin de faciliter leur transfert vers Bamako. Cette annonce a été faite vendredi par son directeur général, Waly Diouf Bodiang, lors d’une rencontre entre les chambres de commerce du Mali et de Dakar.



Selon lui, cette mesure vise à aider les opérateurs maliens à récupérer plusieurs centaines de conteneurs restés immobilisés au port depuis des semaines. Il rappelle que plus de 80 % des échanges terrestres entre les deux pays passent par les infrastructures logistiques du Sénégal, soulignant ainsi une forte dépendance économique entre Dakar et Bamako.



Le vice-président de la chambre de commerce de Bamako, Mamadou Thiéli Konaté, a salué cette initiative, affirmant avoir constaté un engagement clair des autorités sénégalaises, notamment des ministères concernés et du Port autonome, pour mettre en œuvre les décisions prises au plus haut niveau.



Plus tôt dans la semaine, le gouvernement sénégalais avait déjà exprimé sa volonté d’accompagner les autorités et commerçants maliens dans l’acheminement de leurs marchandises en attente. Cet engagement avait été confirmé lors d’une réunion à Diamniadio entre la ministre sénégalaise des Pêches et de l’Économie maritime, Fatou Diouf, et la ministre malienne des Transports et Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko. Si aucune précision officielle n’a été donnée sur les raisons du blocage, plusieurs médias évoquent des difficultés liées à l’approvisionnement en carburant au Mali, qui auraient ralenti le transport terrestre.



Lors de la rencontre, le président de la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, Abdoulaye Sow, s’est lui aussi félicité de la décision. Il a rappelé l’importance du marché malien pour le Sénégal, estimant que la prospérité des deux économies reste étroitement liée. Pour lui, un Mali stable renforce la solidité de l’économie sénégalaise, tout comme un Sénégal ouvert et coopératif soutient le dynamisme du commerce malien.



Il a proposé plusieurs pistes pour fluidifier davantage les échanges, notamment la création de guichets uniques transfrontaliers, d’un système conjoint d’information et d’alerte, ainsi que de mécanismes d’appui en cas de retards logistiques. Abdoulaye Sow appelle également à la mise en place d’un fonds commun destiné à soutenir les échanges commerciaux entre les deux pays.

