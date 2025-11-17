Menu
Darou Khoudoss : interdiction de circulation des camions sur certains axes pour renforcer la sécurité locale


Rédigé le Samedi 22 Novembre 2025 à 07:29 | Lu 49 fois Rédigé par


Un arrêté du maire de Darou Khoudoss limite la circulation des camions vers plusieurs villages afin de réduire les risques d’accidents et les nuisances subies par les habitants.


Le maire de Darou Khoudoss, Magor Kane, a pris un arrêté interdisant la circulation des camions entre le centre de la commune et les villages de Keur Bakary, Ndong et Santhiou Ndong.

Il explique cette décision par la présence de risques élevés d’incidents routiers ainsi que de désagréments fréquents provoqués par ces véhicules. L’arrêté, appliqué depuis le 19 novembre, prévoit une amende pour toute personne ne respectant pas cette mesure.

La mise en œuvre de cette décision est confiée au commandant de la brigade de gendarmerie de Mboro, au secrétaire municipal, ainsi qu’au président de la commission de la voirie de la commune.

Magor Kane souligne que cette initiative vise avant tout à assurer la protection et le bien-être des habitants des zones concernées.




